la politica la vera sconfitta

Migranti : Moavero - 'urgente vera politica comune europea' : ... mostrano "quanto sia indispensabile e urgente che i Paesi UE si dotino di una vera politica comune per le migrazioni che, in piena condivisione di impegno e oneri, ne affronti i vari profili e ...

ORLANDO vs SALVINI/ Ecco la vera guerra politica dietro i discorsi sui diritti umani : Perché da Palermo è partita la rivolta contro il decreto sicurezza di SALVINI? Prima ancora che di sicurezza, Costituzione o umanità si tratta di politica

I gilets jaunes - l'idea romantica delle proteste e il ritorno alla politica. Quella vera : Prima per l'affaire Benalla , scoppiato in estate, poi per le infuocate proteste dei gilets jaunes: la cronaca recente ha rivoluzionato l'agenda del confronto parlamentare che prevedeva l'...

Grillo in un video con una maschera da robot : “Dove va la politica? Aspettiamo Gogot che non arriverà mai” : “Non so se questo sviluppo frenetico, tecnologico e scientifico ci cambierà. Però so che questa tecnologia ci porterà a ribadire tutti i concetti uomo-macchina, le leggi di Asimov…Dove stiamo andando? Cosa stiamo facendo? Cosa stiamo aspettando? E’ quello che sta avvenendo nella politica italiana…”. Lo dice Beppe Grillo sul suo blog in un video in cui compare con una maschera di robot. “Noi possiamo convivere con la ...

Manovra - Tajani : "Necessaria vera politica industriale per lavoro e disoccupazione giovanile" : 'Si dia voce a imprenditori, artigiani, liberi professionisti, industrie. In Italia c'è bisogno di una politica industriale per lavoro e disoccupazione giovanile'. Così il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, a margine di un evento contro razzismo e xenofobia all'Europarlamento di ...