La nuova collezione New Era attinge al suo heritage ma guarda al futuro

New Era celebra il passato e plasma il futuro con la nuova collezione Primavera 2019 [GALLERY] : New Era lancia una linea completamente nuova, che celebra il passato e plasma il futuro Nella stagione Primavera 2019, le caratteristiche peculiari di New Era prendono vita in una collezione di cappellini e abbigliamento che celebra il suo passato, plasmando allo stesso tempo il suo futuro. Espressa da un’estetica storica e contemporanea, la nuova linea sottolinea la natura old school ma innovativa di New Era: un’azienda nata dallo ...

Gucci, tutte le immagini della collezione Pre/Fall 2019

Pitti Uomo – Presentata a Firenze la nuova collezione di orologi Ducati-Locman : Presentata a Pitti Immagine la seconda collezione di orologi Ducati-Locman. Una nuova e accattivante collezione di orologi 100% italiana. Una partnership all’insegna dell’innovazione e del design Ducati e Locman, azienda di orologeria dell’Isola dell’Elba, come lo scorso anno insieme a Pitti Immagine per presentare la nuova linea di orologi unici, sportivi e tecnologici per gli appassionati del Made in Italy e delle due ruote. Anche per il ...

Lacoste svela la nuova collezione per Novak Djokovic : Grafiche accattivanti, tessuti performanti, capi e accessori dal design innovativi. I nuovi look sportivi Lacoste per la p/e 2019 creati per Novak Djokovic sono dominati dal blu, nero e bianco e uniscono con eleganza stile e performance. Ideati per permettere la massima libertà di movimento, i materiali sono leggeri e traspiranti e i tagli ergonomici. La stampa di una riga spezzata ispirata al tema della velocità dà ...

La nuova collezione di lingerie Savage X Fenty disegnata da Rihanna per San Valentino : Arriva oggi 9 gennaio la linea di lingerie disegnata da Rihanna per San Valentino e firmata Savage X Fenty. Lo ha annunciato lei stessa attraverso un post su instagram e una foto in cui si mostra proprio con uno dei completini intimi addosso e un paio di guanti in velluto rosso. A partire da oggi è possibile acquistare sul sito ufficiale del brand (QUI) i vari capi, o anche semplicemente guardare tutto ciò che l’artista ha ideato e ...

Da Jackson Hole a Firenze - Powderhorn presenta la nuova collezione : Roma, 8 gen., askanews, - Dopo l'esclusiva presentazione alla stampa tenutasi a Milano lo scorso 18 dicembre, la collezione FW 2019-2020 Powderhorn arriva anche a Pitti Uomo. Il brand statunitense, da ...

Pitti 2019 – Anteprime FW : Arkistar torna a gennaio con una nuova collezione [GALLERY] : Design, fluidità, innovazione si fondono tra loro per unire il benefit del movimento alla bellezza del fashion. Semplicemente uniche Engineering, creatività e Made in Italy sono le parole chiave di questo innovativo progetto che unisce grande concretezza ed energia creativa. Arkistar è l’ultima evoluzione dello Shoe Design. Dopo il debutto a Pitti dello scorso Giugno, Arkistar si presenta a gennaio con le novità della collezione FW2019/20, ...

Work Out 3 - la nuova collezione smart e tech di Tucano : Ai dispositivi tech chiediamo sempre di più in termini di performance, leggerezza e versatilità. Cosa chiediamo invece alle soluzioni per trasportare gli amati smartphone e laptop? Oggi più di ieri le aspettative volano alto per borse e backpack, complice anche il cambiamento delle abitudini lavorative e personali. Un freelance lavora spesso dove può, tra un coWorking e un bar; un professionista che viaggia ha sempre bisogno di aver con sé i ...

La nuova collezione Nike progettata dall’intelligenza artificiale : Avete presente le classiche felpe all’americana con il cappuccio per l’attività fitness? I morbidi pantaloncini larghi? A breve potranno essere un “retaggio del passato”, non tanto per il loro appeal, ma per design e materiali. Nike, facendosi aiutare dalla tecnologia ed in particolare all’intelligenza artificiale, con la nuova collezione Tech Pack (dal 10 gennaio sul sito dell’azienda) compie quella che è una grande svolta per il brand e un ...

Mango presenta la nuova collezione autunno/inverno 2018-19 per feste sfavillanti [GALLERY] : Welcome to the dance Floor: look sfavillanti, paillettes e vestiti di raso per festeggiare con stile le prossime feste Look sfavillanti, silhouette definite, tute metallizzate, top asimmetrici, vestiti di raso e orecchini favolosi: una scommessa vincente per le serate di festa con Mango. Gli stili più trendy della stagione con le #MangoGirls che danno ispirazione per i look per le ...

Scuderia Ferrari Collection SS19 – I codici del DNA Ferrari al centro della nuova collezione : Una nuova collezione elegante e casual al tempo stesso per Scuderia Ferrari Collection SS19 I codici stilistici Ferrari in evidenza, accentuati da linee decise e accattivanti e valorizzati dall’uso di materiali innovativi. Sono questi i principi ispiratori della nuova collezione primavera-estate di Scuderia Ferrari per uomo, donna e bambino, che non dimentica gli amanti delle competizioni automobilistiche e si rinnova con una proposta di ...

HELMO Milano è tornata quest'anno all'EICMA con un proprio spazio espositivo, per presentare la Nuova gamma prodotto 2019, ricca di contenuti e di tante colorazioni inedite di tendenza, come l'adozione dei rivestimenti in carbon look su tutta la produzione FuoriRotta, e la presentazione in anteprima dei nuovi modelli ideati in collaborazione con IUTER, che saranno […]

Unbox Xmas – Aw Lab presenta la nuova campagna dedicata ai 90’s : collezione sneaker esclusiva e capsule apparel in limited edition [GALLERY] : Aw Lab presenta Unbox Xmas, The new Xmas campaign inspired by 90’s. In esclusiva: Puma, Fila, Champion, Diadora e la MTV apparel capsule AW LAB presenta per il Natale 2018 Unbox Xmas, la nuova campagna dedicata alla sua social community. Un’iniziativa unica che permetterà a tutti di accedere ogni giorno, dal 29 novembre al 24 dicembre, ad una sorpresa esclusiva. Tutti i giorni sul profilo instagram di AW LAB, verrà svelato e messo a ...

Milano e La Rinascente hanno ospitato la presentazione della nuova Fiat 500 Collezione, la serie speciale con nuovi abbinamenti di colori e materiali. Per lanciare la nuova protagonista, il marchio Fiat ha scelto un'eccellenza nel mondo dello stile e della moda: L'Uomo Vogue, con cui condivide gli stessi valori di eleganza e cura dei dettagli. […]