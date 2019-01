La mappa desertica di Metro Exodus si mostra in una nuova serie di immagini

eurogamer

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Come segnala DSOGaming, Deep Silver ha pubblicato un nuovo set di screenshot dedicati a. Questeno ladel gioco e fornisce ai giocatori uno sguardo su un ambiente completamente diverso, che vi aspettereste di trovare in altri giochi post-apocalittici come Mad Max o RAGE 2.Anche se la maggior parte di voi conosce ladi giochi, vi ricordiamo cheè uno sparatutto in prima persona basato sulla storia che combina combattimenti mortali e furtività con esplorazione e survival horror. Dovrete fuggire dalle rovine distrutte di Mosca e intraprendere un epico viaggio attraverso la Russia post-apocalittica.I giocatori esploreranno la natura selvaggia russa in vasti livelli non lineari e seguendo una trama ispirata ai romanzi di Dmitry Glukhovsky.Read more…