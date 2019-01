La Francia attiva il piano no deal | Brexit senza accordo sempre più probabile

huffingtonpost

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Laha fatto scattare il suoper far fronte all'ipotesi di un 'no' sulla: lo ha annunciato il premier Edouard Philippe al termine di una riunione con i ministri competenti a Parigi."L'ipotesi di una- ha detto - èmeno im. In queste condizioni, responsabilità del governo è fare in modo che il nostro Paese sia pronto e gli interessi dei nostri concittadini tutelati".Il, ha spiegato il premier, prevede delle misure legislative e giuridiche volte a fare in modo che non ci siano interruzioni dei diritti dei francesi. Il governo francese vuole assicurarsi che: "I nostri cittadini o le nostre imprese siano effettivamente protette".