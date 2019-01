La foto di un’epica riunione di famiglia in Supernatural 14 per i Winchester nell’episodio numero 300 : Le temperature si alzano e la pausa dei fan si fa tangibile soprattutto dopo la foto di un'epica riunione di famiglia in Supernatural 14, sarà la fine dei Winchester? Chi segue le sorti della serie The CW sa bene che produttori e sceneggiatori sono sempre pronti a continuare a raccontare il viaggio dei due fratelli fino a quando Jared Padalecki e Jensen Ackles lo vorranno, ma se qualcosa stia per cambiare? L'episodio numero 300 di ...