La bara della professoressa coperta dai disegni degli alunni commossi | ' Era la migliore

Bar bara D'Urso e Walter Nudo a cena insieme : lei lo invita per parlare della Cipriani : Ieri, lunedì 7 gennaio, è finalmente tornato in onda Pomeriggio 5, il programma pomeridiano che tiene compagnia agli italiani. Barbara D'Urso ha esordito con la presentazione di tanti ospiti molto amati, tra cui il vincitore del Grande Fratello VIP Walter Nudo . Nel corso dell'intervista, l'ex gieffino ha rivelato di essere ancora casto da più di 13 mesi. Nell'udire queste parole, la D'Urso non ha potuto fare a meno di complimentarsi con lui, ...

Mara Venier imbarazzata a Domenica In : clamoroso sbaglio della regia : Domenica In: Mara Venier in imbarazzo per un errore della regia Bruno Vespa è stato intervistato oggi a Domenica In da Mara Venier e si è trovato a suo malgrado protagonista di una clamorosa gaffe fatta dalla regia. Dopo aver parlato lungamente di politica, la bionda conduttrice avrebbe voluto omaggiare il suo ospite attraverso la messa in onda di una clip. Peccato però che il video lanciato dalla regia fosse totalmente sbagliato e non ...