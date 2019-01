calcioweb.eu

: #Juventus, spese mediche e pallone autografato da #Ronaldo in regalo ad orfani di guerra - CalcioWeb : #Juventus, spese mediche e pallone autografato da #Ronaldo in regalo ad orfani di guerra - Lazio_UberAlles : @ferrix88 @JohnPoveridge @GFI65 Inter e Milan hanno prodotto solo debiti con gestioni di merda. Nel frattempo la Ju… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Cristianosta trascinando lacon gol e grandi prestazioni, il portoghese è andato in rete anche nella gara di Supercoppa italiana contro il Milan. Nel frattempo nella giornata di ieri a Khartsizk nella Repubblica Popolare di Donetsk sono stati consegnati i fondi raccolti dai tifosidell’associazione “Quelli di via Filadelfia” per il pagamento delledi un bambino di 12 anni, Gleb Cebotarev, classe 2006 e orfano di, malato di ambliopia da cataratta congenita ed operato già 6 volte. Nel dettaglio i tifosi dellaoltre al denaro hanno regalato al bimbo anche unda CristianoSCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolodainad ...