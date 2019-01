Juventus | Pjanic punge il Milan su Instagram | Questo trofeo

Bologna-Juventus - le pagelle bianconere : Pjanic efficace - Spinazzola buon esordio : SZCZESNY - voto: 6 Supera indenne il tagliando per la Supercoppa grazie alle incapacità offensive del Bologna. DE SCIGLIO - voto: 5,5 E' l'insidia principale per la difesa bianconera: disattento, ...

Mercato Juventus : possibile scambio per Isco con uno tra Dybala - Pjanic e Sandro (RUMORS) : La Juventus è molto attiva in queste ore sul Mercato. La dirigenza bianconera sta infatti trattando Aaron Ramsey, forte centrocampista di proprietà dell'Arsenal. Il gallese è un vero e proprio pupillo del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che lo apprezza moltissimo per la sua duttilità. Ramsey può ricoprire piu' ruoli ed è il prototipo del centrocampista moderno. La Juventus vorrebbe averlo subito, ma il club londinese chiede almeno venti ...

Calciomercato Juventus - Pjanic potrebbe essere ceduto a fine stagione (RUMOURS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta cercando un centrocampista di spessore e sta trattando Aaron Ramsey, talentuoso giocatore che milita nelle fila dell'Arsenal. Sul gallese ci sono anche altre squadre, ma il club bianconero è in netto vantaggio. La dirigenza della Juventus, infatti, avrebbe trovato l'accordo con il centrocampista gallese, che si libererà a parametro zero a fine ...

Juventus : Emre Can e Miralem Pjanic a Dubai a cena da Nusr-Et : I giocatori della Juventus, in questi giorni, si stanno rilassando prima di tornare a lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri. Alla ripresa degli allenamenti, infatti, ci sarà da preparare la partita di Coppa Italia contro il Bologna e la Supercoppa italiana contro il Milan. In attesa di tornare alla Continassa i giocatori della Juventus si stanno rigenerando al caldo e molti di loro sono a Dubai. I bianconeri stanno mostrando le immagini ...

Juventus-Sampdoria - probabili formazioni : Ronaldo e Pjanic partono titolari : JUVENTUS SAMPDORIA probabili formazioni – Dopo l’allungo in campionato a + 9 sul Napoli, la Juventus vuole chiudere il campionato nel migliore dei modi. Di fronte, Massimiliano Allegri e i bianconeri, si troveranno la Sampdoria di Giampaolo e del sorprendente Fabio Quagliarella che, all’età di 35 anni, riesce ancora a regalare magie e gol […] L'articolo Juventus-Sampdoria, probabili formazioni: Ronaldo e Pjanic ...

Juventus - recuperato Bernardeschi : contro la Sampdoria tornano Cristiano Ronaldo e Pjanic : Questa mattina la Juve si è subito rimessa al lavoro dopo il pareggio di Bergamo. I bianconeri, infatti, si sono già proiettati alla partita contro la Sampdoria. In vista di questo match sono in arrivo buone notizie per la Juventus poiché Federico Bernardeschi stamani ha ripreso a lavorare con i compagni. Dunque il numero 33 bianconero potrebbe rientrare nell'elenco dei convocati di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese perciò sta ...

Highlights Atalanta-Juventus 2-2 : VIDEO - gol e sintesi. Decisivo l’ingresso di Pjanic e Cristiano Ronaldo : Nella prima partita senza CR7 titolare la Juventus rischia la prima sconfitta stagionale in Serie A: l’Atalanta si ritrova avanti 2-1 e con un uomo in più ma non riesce a chiudere la sfida. Cristiano Ronaldo si alza dalla panchina e di testa impatta, consentendo così ai bianconeri di raggiungere quota 50 in classifica. IL VIDEO DI Atalanta-Juventus 2-2 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

Juventus - Pjanic vorrebbe sempre vincere : 'Per noi sono due punti persi' : Questo pomeriggio, la Juventus non è andata oltre al 2-2 a Bergamo contro l'Atalanta. I bianconeri sono passati subito in vantaggio con un'autorete, ma già nel primo tempo i nerazzurri hanno trovato il gol del pari con Zapata. La seconda frazione di gioco, però, è iniziata con un episodio che ha decisamente cambiato volto alla partita. Infatti, la Juventus è rimasta in dieci per l'espulsione di Rodrigo Bentancur. Questo episodio ha fatto ...

Juventus - tre big in panchina contro l’Atalanta : Pjanic potrebbe rifiatare : La Juventus torna in campo mercoledì 26 dicembre alle 15 in un 'Atleti Azzurri d’Italia' che si avvia veloce verso il tutto esaurito. La domanda è sempre la stessa, riuscirà qualcuno a fermare la corazzata di Allegri, imbattuta in campionato dopo 17 turni, prima in classifica con otto punti di vantaggio sulla seconda e campione d’’inverno con ampio anticipo sulla fine del girone di andata? Ci proverà l’Atalanta di Gasperini, cliente sempre ...

Juventus - si ferma Benatia : contro lo Young Boys uno tra Pjanic e Matuidi riposerà : Per la Juve, oggi, è già l'antivigilia della sfida contro lo Young Boys. Per questo motivo i bianconeri, in mattinata, sono scesi in campo alla Continassa per allenarsi e prepararsi per il match di mercoledì sera. La Juventus, contro lo Young Boys, probabilmente farà qualche cambio di formazione anche perché sabato la squadra di Massimiliano Allegri è attesa dal derby contro il Torino. Dunque, visto il calendario fitto di impegni, il tecnico ...

Pjanic : Juventus più forte di sempre. Sogno Champions e Triplete : ... 'Quella di mercoledì , in Svizzera , ndr, è una partita importantissima - ha detto l'ex romanista ai microfoni di Rai Sport -. Il primo posto del girone di Champions League è un obiettivo fissato da ...

Pjanic 'questa è la Juventus più forte' : ANSA, - TORINO, 10 DIC - "Il primo posto nel girone è un obiettivo fissato a inizio anno: per questo la partita di mercoledì è importantissima". Sale l'attesa in vista della trasferta di Berna con lo ...