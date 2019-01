Juventus-Milan | Romagnoli attacca Banti | l’arbitraggio non ha convinto i rossoneri

VIDEO Juventus-Milan 1-0 - Highlights e sintesi della Supercoppa Italiana. Il gol di Cristiano Ronaldo - espulso Kessié : La Juventus ringrazia Cristiano Ronaldo ed alza il decimo trofeo della gestione Allegri: a Jeddah il Milan è sconfitto per 1-0 nella finale della Supercoppa Italiana grazie alla rete nella ripresa del portoghese. Tanti gli episodi: da un rigore per parte reclamato, alla traversa di Cutrone in avvio di ripresa, fino al gol del raddoppio annullato a Dybala. Da sottolineare anche che il Milan ha chiuso in dieci per l’espulsione di ...

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Supercoppa Italiana Juventus-Milan DALLE 18.30 La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di ...

Juventus-Milan - Gattuso : “Se abbiamo la tecnologia usiamola” : JUVENTUS MILAN Gattuso – La Juventus ha vinto la Supercoppa Italiana battendo 1-0 il Milan nella finale di Gedda con un gol di Cristiano Ronaldo. I bianconeri dopo aver sfiorato il vantaggio nel primo tempo con le conclusioni di Douglas Costa e Joao Cancelo, hanno rischiato di andare sotto al 48′ quando la traversa ha […] L'articolo Juventus-Milan, Gattuso: “Se abbiamo la tecnologia usiamola” proviene da Serie A ...

Juventus-Milan - Allegri : “L’avversario ci ha messo in difficoltà” : JUVENTUS MILAN Allegri – La Juventus batte il Milan per 1-0 e trionfa nella 31esima edizione della Supercoppa italiana. La sfida di Gedda è decisa da un gol al 61′ di Cristiano Ronaldo. I bianconeri alzano il trofeo per l’ottava volta, una in più dei rossoneri, e vendicano la sconfitta subita nel 2016 proprio contro il […] L'articolo Juventus-Milan, Allegri: “L’avversario ci ha messo in difficoltà” ...

Juventus-Milan - Ronaldo : “Volevo il primo trofeo da bianconero” : JUVENTUS MILAN Ronaldo – Va alla Juventus la Supercoppa italiana: sul terreno di gioco di Gedda i bianconeri hanno superato il Milan per 1 a 0 grazie alla rete realizzata nei primi minuti della ripresa dal ‘solito’ Cristiano Ronaldo, con un colpo di testa nell’area piccola su lancio di Pjanic. Un gol pero’ forse viziato dal […] L'articolo Juventus-Milan, Ronaldo: “Volevo il primo trofeo da ...

