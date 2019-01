Juventus | ci sono 3 acciaccati dopo Gedda | verranno valutati domani

Ronaldo - primo trofeo con la Juventus : 'Sono felice - adesso pensiamo agli altri obiettivi' : Gedda, presenti 15mila donne Juve-Milan 1-0, cronaca e tabellino Tutte le notizie di Juventus Per approfondire

Bologna-Juventus - Dybala e Ronaldo esclusi. Ci sono Costa e Bernardeschi : Due esclusioni eccellenti nella formazione della Juventus che affronterà questa sera il Bologna al Dall'Ara per gli ottavi di Coppa Italia. Cristiano Ronaldo e Dybala non rientrano nell'undici ...

Juventus-Icardi - dall’Argentina sono certi : spunta il piano Paratici : JUVENTUS ICARDI- La Juventus starebbe monitorando molto attentamente la situazione legata all’imminente rinnovo contrattuale con l’Inter da parte di Mauro Icardi. Il giocatore, ora come ora, sarebbe in stand by con i nerazzurri. Un rinnovo contrattuale che stenta ad arrivare a causa dell’offerta al ribasso da parte del club nerazzurro. Wanda Nara, come più volte […] L'articolo Juventus-Icardi, dall’Argentina sono ...

Allegri ed Ambra si sono già sposati? L’allenatore della Juventus e l’attrice con la fede al dito [GALLERY] : Massimiliano Allegri ed Ambra Angiolini si sono già sposati? Le foto che incastrano l’allenatore della Juventus e l’attrice italiana Massimiliano Allegri ed Ambra Angiolini potrebbero essersi già sposati. Beffando tutti, in gran segreto, l’allenatore della Juventus e l’attrice italiana avrebbero celebrato il loto matrimonio prima del previsto, viste le fedi spuntate al dito di entrambi subito dopo le feste. Il ...

Coppa Italia - Bologna-Juventus del 12 gennaio - i bianconeri sono favoriti per i bookmakers : Bologna-Juventus di Coppa Italia si giocherà il 12 gennaio 2019: presenta davvero delle insidie questo Bologna per la corazzata Juventus che ha dominato il campionato negli ultimi anni? In teoria no, ma c'è da tenere conto di una serie di fattori che potrebbero alterare un poco i valori in campo: la sosta natalizia, la trasferta araba a Gedda per la finale di SuperCoppa Italiana contro il Milan che potrebbe avere rosicchiato qualche energia, ...

Mbappè-Juventus - ecco perchè i bianconeri possono crederci davvero! : MBAPPè JUVENTUS- Fabio Paratici non usa giri di parole e nelle scorse ore ha ufficialmente espresso il suo punto di vista sull’accostamento Mbappè-Juve. Il direttore sportivo ha definito la questione una semplice “ipotesi fantasiosa”. Parole di circostanze, dettate dal momento. E’ chiaro che l’affare, ora come ora, resta solamente un’affascinante suggestione, ma la sensazione è […] L'articolo ...

Calciomercato Juventus - i bookie sono certi : Ramsey ad un passo : La Juventus si prepara ad essere grande protagonista sul mercato, l’obiettivo è quello di rinforzare una squadra già fortissima. I bianconeri puntano Aaron Ramsey, centrocampista dell’Arsenal in scadenza di contratto, la prima offerta dei bianconeri si aggira sui 34 milioni di euro. La notizia ha costretto anche i bookmakers a rivedere le loro quote: il sì del gallese alla Juve, riporta Agipronews, è passato da 13,00 a 2,75. ...

Supercoppa - le donne sole non possono entrare allo stadio Juventus e Milan - allora sospendete la finale in Arabia : Sarebbe un gesto coraggioso (e doloroso per noi tifosi della Juve o del Milan, e oneroso per le casse delle società) ma avrebbe un valore enorme . Un pezzo d’Italia che si gioca all’estero. L’invito alle squadre e alla Lega calcio a sancire un diritto fondamentale

Juventus - Allegri : 'Sono contro lo stop. Il problema è a monte' : 'Non tollero nessuna forma di razzismo e di insulto, anche nei confronti dei morti e delle tragedie che sono successe. Ma purtroppo in Italia abbiamo perso un pò di quella che era la nostra educazione ...

Juventus - Pjanic vorrebbe sempre vincere : 'Per noi sono due punti persi' : Questo pomeriggio, la Juventus non è andata oltre al 2-2 a Bergamo contro l'Atalanta. I bianconeri sono passati subito in vantaggio con un'autorete, ma già nel primo tempo i nerazzurri hanno trovato il gol del pari con Zapata. La seconda frazione di gioco, però, è iniziata con un episodio che ha decisamente cambiato volto alla partita. Infatti, la Juventus è rimasta in dieci per l'espulsione di Rodrigo Bentancur. Questo episodio ha fatto ...

Juventus - ecco i convocati di Allegri per l'Atalanta : non ci sono Matuidi e Kean : TORINO - Dopo la rifinitura natalizia al Training Center Continassa , l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei bianconeri in partenza per Bergamo per il 'boxing day' ...

Tanti auguri a chi insegue : sono già campioni d'Italia? Con la Juventus non c'è storia : Nelle ultime settimane qualcuno ha suggerito un paradosso: cioè che la Juve sarebbe diventata campione d' Italia prima ancora che d'inverno. Detto che, di questo passo, l' aritmetica già a Pasqua ...

Juventus - la possibile formazione anti-Roma : rispetto al derby ci sono Bentancur e Benatia : La Juve in queste ore si trova in ritiro e ci resterà fino alle ore 19 circa di questa sera. I bianconeri a quell'ora si trasferiranno all'Allianz Stadium dove affronteranno la Roma alle 20,30. La Juventus, contro i giallorossi, punterà sui suoi titolarissimi visto che Massimiliano Allegri sembra intenzionato a fare solo due cambi di formazione rispetto al derby di sabato scorso. Infatti, salvo sorprese, il tecnico livornese stasera apporterà ...

Roma - De Rossi 'Sono agli sgoccioli della carriera'/ Recupera per la Juventus - ma tuona : 'Si parla troppo' : Daniele De Rossi torna tra i convocati per la sfida Juventus-Roma, ma le sue dichiarazioni non sono in linea con l'entusiasmo per questo big match.