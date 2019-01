Juventus-Atletico Madrid | quando si gioca? Date | programma | orari e tv delle sfide di

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Juventus e Atletico sfida in Champions e forse anche per Emerson Palmieri (RUMORS) : Tra poco più di un mese la Juventus sarà in campo a Madrid per affrontare l'Atletico negli ottavi di Champions League. I due club però potrebbero non darsi battaglia solo in campo ma anche sul mercato. Infatti, gli spagnoli sarebbero interessati a Emreson Palmieri: tuttavia il giocatore del Chelsea potrebbe interessare anche alla Juve, soprattutto qualora dovesse partire Leonardo Spinazzola. Infatti, Massimiliano Allegri è stato chiaro vuole ...

Calciomercato Juventus - si complica l’affare Emerson Palmieri : c’è la forte concorrenza dell’Atletico Madrid : Sia i bianconeri che i colchoneros hanno rinviato l’affare in estate, dopo aver constatato la volontà del Chelsea di tenerlo fino a fine stagione La Juventus ha un pericoloso rivale nella corsa a Emerson Palmieri, all’asta per il giocatore del Chelsea si è iscritto infatti anche l’Atletico Madrid. PRESSINPHOTO/LaPresse Seguito fin dai tempi della Roma e tornato sotto i riflettori considerando l’eventuale partenza di ...

CALCIOMERCATO Juventus / Ultime notizie : l'Atletico vende Gelson Martins - i bianconeri ci pensano : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: pazza idea Modric in mezzo al campo, ma partirà Pjanic? Se partisse Spinazzola potrebbe arrivare Emerson Palmieri.

Champions League - ottavi : palinsesto tv sulla Rai - Atletico Madrid-Juventus sarà in chiaro : Tra poco meno di un mese tornerà protagonista la Champions League con gli ottavi di finale. Le italiane rimaste in corsa sono Juventus e Roma, che affronteranno rispettivamente Atlético Madrid e Porto. Il sorteggio ha sorriso ai giallorossi, che avrebbero potuto incrociare una squadra ben più quotata, mentre i bianconeri si ritrovano sul cammino verso la finale di Madrid uno dei club più ostici. Non sarà semplice per i ragazzi di Massimiliano ...

Juventus-Atletico Madrid - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i bianconeri se la dovranno vedere contro la compagine spagnola che ha concluso il proprio girone al secondo posto. I Campioni d’Italia, presentatasi al sorteggio di Nyon dopo aver vinto il proprio girone davanti al Manchester United, sfideranno l’Atletico Madrid che ha chiuso alle spalle del Borussia Dortmund. Si tratta ...

Atletico Madrid - Savic ko : la Juventus è a rischio : TORINO - Stefan Savic rischia di saltare l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus . L' Atletico Madrid , infatti, ha reso noto che il difensore ha riportato la rottura ...

Juventus - Mandzukic rischia un mese di stop : si spera in un suo rientro contro l'Atletico : Per la Juventus da questa sera scatterà un periodo piuttosto intenso fra Coppa Italia, Supercoppa italiana, Serie A e Champions League. I bianconeri lavoreranno per essere al top in tutte queste competizioni. Per i primi match del 2019, però, la Juve dovrà rinunciare a Mario Mandzukic. Il croato si è fatto male giovedì mattina durante l'allenamento e ha accusato un problema ai flessori. Questo infortunio non sembra essere di live entità e anche ...

