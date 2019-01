Juventus | alla festa negli spogliatoi spunta anche Mayweather

Calciomercato amarcord - 'affaracci' : il 'Malaka' Martinez alla Juventus - 2010 - : C'è stato un tempo in cui, prima di diventare il Re Mida che si è dimostrato negli anni, anche Beppe Marotta sbagliava qualche colpo. Certo, Pirlo e Pogba a zero sono medaglie al valore che qualsiasi ...

Juventus - Allegri vince il 10° trofeo alla guida dei bianconeri. Le FOTO delle vittorie : L'allenatore toscano ha conquistato, a Gedda, il 10° trofeo alla guida dei bianconeri. Accolto con scetticismo, ha subito convinto tutti vincendo il primo scudetto. Poi gli altri titoli nazionali, con ...

Cristiano Ronaldo dà la Supercoppa alla Juventus - : C'è la firma di Cristiano Ronaldo sulla Supercoppa italiana : il gol del portoghese decide la sfida di Gedda, in Arabia Saudita, a favore della Juventus. I quattro ammoniti del primo tempo , ...

Supercoppa Italia alla Juventus : Dopo le polemiche sollevate dalla scelta della Lega di Serie A di giocare la partita in Arabia Saudita il principe ereditario ha concesso l'ingresso nello stadio a 15 mila donne nel settore famiglie - ...

Ancora alla Juventus la Supercoppa italiana - 1-0 sul Milan : Va alla Juventus la Supercoppa italiana: sul terreno di gioco di Gedda i bianconeri hanno superato il Milan per 1 a 0 grazie alla rete realizzata nei primi minuti della ripresa dal 'solito' Cristiano Ronaldo, con un colpo di testa nell'area piccola su lancio di Pjanic. Un gol pero' forse viziato dal fuorigioco di CR7, ma l'arbitro Banti e il suo collaboratore di linea non hanno avuto esitazioni, ne' si e' fatto ricorso al Var nonostante le ...

Supercoppa alla Juventus : 1-0 al Milan : 20.35 La Juventus si aggiudica il primo trofeo della stagione battendo a Gedda il Milan (1-0) nella Supercoppa (è l'8a). Sorpresa nell'immediata vigilia:Higuain (in mezzo al tormentone mercato) parte in panchina, titolare Cutrone. Chance per Douglas Costa e Cancelo in avvio,ma il Milan è ben messo in campo. Girata acrobatica di Ronaldo (43') vicina al palo. Buon approccio rossonero nella ripresa:un sinistro di Cutrone (48') si stampa sulla ...

Cristiano Ronaldo regala la Supercoppa alla Juventus : Milan sconfitto 1-0 : Con una rete di Cristiano Ronaldo al 6' del secondo tempo la Juventus si aggiudica la Supercoppa. Il Milan ha chiuso in 10 per l'espulsione di Kessie. A breve il servizio completo LEGGI LA...

Supercoppa - Juventus e Milan alla cena della vigilia a Gedda. FOTO : Le immagini della cena ufficiale che anticipa l'attesa partita di Gedda , Emirati Arabi, tra bianconeri e rossoneri. Nedved e Scaroni hanno consegnato le divise dei loro club al ministro dello Sport saudita JUVE-Milan, LE PROBABILI FORMAZIONI

Juventus-Milan - la conferenza di Gattuso e Romagnoli live alla vigilia della Supercoppa : live 19:18 15 gen DOMANDA A Gattuso - Saresti contento di ottenere in Supercoppa il primo successo da allenatore? Non riesco a fare questi calcoli da quando sono in panchina. Da cinque anni cerco di ...

Juventus-Milan - che sfida : guida alla Supercoppa in Arabia : Il 16 gennaio si assegna il primo trofeo della stagione calcistica del Belpaese con la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan. Si gioca per la prima volta al caldo di Gedda (25° C di media in questi giorni), città portuale dell’Arabia Saudita (tre milioni di abitanti), sul Mar Rosso. La Juve di Cristiano Ronaldo è favorita dai pronostici (forte anche dei 22 punti in più in campionato rispetto al Milan), ma con Allegri in panchina i ...

Ibrahimovic : "Ronaldo - andare alla Juventus non è una sfida" : Zlatan Ibrahimovic ci ha abituato a parlare senza filtri, e nelle ultime ore sta tenendo banco una battuta dello svedese. Il bersaglio? Niente di meno che Cristiano Ronaldo, che ha più volte ...

Ibrahimovic contro Ronaldo : “Andare alla Juventus non è una sfida” : Ibrahimovic contro Ronaldo – Zlatan Ibrahimovic potrà essere simpatico o meno, potrà essere apprezzato calcisticamente o discusso ma di sicuro non è mai banale negli atteggiamenti e nelle parole. L’ultima dimostrazione di questo suo modo di essere l’ha fornita oggi rilasciando alla testata olandese Voetbal Nieuws una dichiarazione piuttosto pepata nei confronti di Cristiano Ronaldo. Ecco […] L'articolo Ibrahimovic contro ...

Ibrahimovic attacca Cristiano Ronaldo : “parla di nuove sfide e poi va alla Juventus” : Ibrahimovic ha detto la sua in merito al passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, il centravanti svedese senza peli sulla lingua Ibrahimovic attacca Cristiano Ronaldo, il centravanti dei Los Angeles Galaxy non le ha mandate a dire al collega della Juventus. Parlando alla testata olandese Voetbal Nieuws, Ibra ha mandato stoccate non da poco a CR7, in merito al suo passaggio estivo in bianconero: “Cristiano parla di nuove sfide. ...

Dybala ed il futuro alla Juventus : ” giorno giochiamo per una squadra - domani non sappiamo” : Paulo Dybala ha dichiarato di trovarsi bene alla Juventus, ma nel calciomercato mai dire mai: le parole della Joya Paulo Dybala è tornato a parlare del proprio futuro. In questa sessione di calciomercato sono poche le voci sul suo conto, a differenza delle precedenti finestre. La Joya però ha posto qualche dubbio in merito al futuro che potrebbe essere lontano dalla Juventus: “Difficile sapere cosa riserva il futuro. Un giocatore sa ...