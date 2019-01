Juve-Milan | il “singolare” punto di vista di Szczesny sul contatto Conti-Emre Can

VIDEO Juventus-Milan 1-0 - Highlights e sintesi della Supercoppa Italiana. Il gol di Cristiano Ronaldo - espulso Kessié : La Juventus ringrazia Cristiano Ronaldo ed alza il decimo trofeo della gestione Allegri: a Jeddah il Milan è sconfitto per 1-0 nella finale della Supercoppa Italiana grazie alla rete nella ripresa del portoghese. Tanti gli episodi: da un rigore per parte reclamato, alla traversa di Cutrone in avvio di ripresa, fino al gol del raddoppio annullato a Dybala. Da sottolineare anche che il Milan ha chiuso in dieci per l’espulsione di ...

Juve-Milan : Can-Conti - sospetto di rigore. E quel fuorigioco di Cutrone... : Al 33' del primo tempo, frettoloso , e dubbio, lo sbandieramento su Cutrone lanciato in porta sulla sinistra, Alex Sandro al centro del campo sembra tenerlo in linea: il primo assistente Preti avrebbe ...

La Juve si prende la Supercoppa italiana : Milan ko a testa alta - decide Cristiano Ronaldo : La Juventus conquista il primo trofeo della stagione, il Milan polemizza con l’arbitro: discute l’interpretazione differente del fuorigioco e invoca un rigore, al tramonto del match, per l’intervento in area di Emre Can su Conti. «Non voglio fare il maleducato - dice Rino Gattuso - ma se c’è la tecnologia va usata. Su Cutrone è stata alzata la band...

La Juve piega un buon Milan e conquista l'ottava Supercoppa : Nella finale di Gedda: è record per i bianconeri. Caso Higuain, in panchina per 71', febbre, e sempre più vicino al Chelsea

Juventus-Milan : polemica per il Var non utilizzato sul fallo da rigore su Conti : Il risultato della partita di Supercoppa italiana tra la Juventus e il Milan è ormai noto. La Vecchia Signora ha battuto il Diavolo per 1 a 0 con una prodezza del solito Cristiano Ronaldo. E perdere contro la Juventus, di questi tempi, non è una novità per nessuna squadra italiana, forse lo sarebbe il contrario. Ma i tifosi del Milan nelle ore dopo la partita hanno avuto molto da recriminare sull'andamento della sfida che, a parere di molti, è ...

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Supercoppa Italiana Juventus-Milan DALLE 18.30 La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di ...

Juve-Milan - quattro squalificati dopo Supercoppa : out Pjanic - Kessiè - Romagnoli e Calabria : A causa delle sanzioni rimediate durante la sfida Juventus-Milan che ha regalato la Supercoppa alla squadra di Massimiliano Allegri, Miralem Pjanic, Davide Calabria e Alessio Romagnoli , ammoniti e ...

Juve-Milan - Romagnoli : 'Gestione cartellini particolare - noi sanzionati a ogni contatto' : Il capitano del Milan Alessio Romagnoli, dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus, ha criticato il modo in cui la sfida è stata arbitrata da Banti: "La gestione dei cartellini è stata molto ...

Juve prima Supercoppa dell’era Ronaldo - Milan giù : La Juventus e' l'autentica dominatrice del calcio italiano. La conferma e' venuta da Gedda dove, nella finale preceduta dalle polemiche sull'opportunita' di giocare in Arabia Saudita, i bianconeri hanno battuto per 1-0 il Milan in cui Higuain, 'febbricitante' ma entrato al 26' st, potrebbe aver fatto la sua ultima apparizione in rossonero. Intanto si e' messo in evidenza per il nervosismo palesato dopo il fischio finale, quando l'ex compagno ...

Cristiano Ronaldo - gol in Juventus Milan di Supercoppa Italiana : è il 7° nelle ultime 8 finali : 43 minuti circa a vagare per il campo, mai realmente coinvolto. Forse perché distratto da quell'invasione di campo "in suo onore" dopo poco più di 60 secondi. Qualche spunto personale, una pressione ...

Supercoppa Juventus-Milan 1-0 : Ronaldo decide - traversa Cutrone : Solo 20' per Higuain, al centro dell'intreccio di mercato con il Chelsea e presunto febbricitante. Rossoneri in 10 dal 73', espulso Kessie. Conti invoca un rigore all'87'

Supercoppa : trofeo alla Juve - 1-0 sul Milan - decide Ronaldo : Va alla Juventus la Supercoppa italiana: sul terreno di gioco di Gedda i bianconeri hanno superato il Milan per 1 a 0 grazie alla rete realizzata nei primi minuti della ripresa dal 'solito' Cristiano ...

Supercoppa : trofeo alla Juve - 1-0 sul Milan - decide Ronaldo : Va alla Juventus la Supercoppa italiana: sul terreno di gioco di Gedda i bianconeri hanno superato il Milan per 1 a 0 grazie alla rete realizzata nei primi minuti della ripresa dal 'solito' Cristiano Ronaldo, con un colpo di testa nell'area piccola su lancio di Pjanic. Un gol però forse viziato dal fuorigioco di CR7, ma l'arbitro Banti e il suo collaboratore di linea non hanno avuto esitazioni, nè si è fatto ricorso al Var ...

Juve - Allegri : “il Milan ci ha messo in difficoltà” : “È stata una partita divertente con diverse occasioni. I ragazzi hanno affrontato la sfida nel migliore dei modi. È stato un buon Milan, che ci ha messo in difficoltà. Noi in undici potevamo fare meglio per chiuderla”. Sono le parole di Massimiliano Allegri, al termine della finale di Supercoppa italiana contro il Milan. “Ronaldo? Era la seconda partita dopo il rientro – risponde l’allenatore della Juventus ...