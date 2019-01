Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi | Iannone scomoda lo staff della MotoGp

L’Isola dei famosi 2019 - Luca Dorigo sostituisce Jeremias Rodriguez : l’indiscrezione : Potrebbe essere Luca Dorigo a sostituire Jeremias Rodriguez a L’isola dei famosi. A riferirlo è il settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 11 gennaio. La rivista sostiene che l’ex tronista (per 3 volte!) di Uomini e donne sarebbe stato contattato dalla produzione per diventare un naufrago all’ultimo secondo, ma nulla è ancora certo. LEGGI: L’Isola dei famosi 2019 data, concorrenti e opinioniste: ufficiali Jo ...

Jeremias Rodriguez a Verissimo ecco la verità su mio padre : Ospite nel salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo Jeremias Rodriguez avrebbe rotto il silenzio sul ricovero dello scorso dicembre di papà Gustavo, e dopo aver parlato dell’incidente al polso -che ha messo in forse la sua partecipazione all’”Isola dei Famosi “è tornato sull’episodio che ha visto coinvolto papà Gustavo, che lo scorso dicembre, poco prima di Natale, il padre dei fratelli Rodriguez sarebbe stato ricoverato ...

Verissimo Jeremias Rodriguez ecco cosa è successo a mio padre : Jeremias Rodriguez avrebbe rotto il silenzio sul ricovero dello scorso dicembre di papà Gustavo, ospite a “Verissimo”, si è raccontato a Silvia Toffanin e dopo aver parlato dell’incidente al polso -che ha messo in forse la sua partecipazione all’”Isola dei Famosi “-è tornato sull’episodio che ha visto coinvolto papà Gustavo, che lo scorso dicembre, poco prima di Natale, il padre dei fratelli Rodriguez sarebbe stato ricoverato ...

Jeremias Rodriguez spiazza con un messaggio : parole al veleno sui social : Jeremias Rodriguez spiazza i fan con un messaggio sospetto: parole al veleno sui social Non è ancora chiaro se Jeremias Rodriguez prenderà o meno parte alla prossima edizione dell’Isola dei famosi. Il fratello di Belen, che era entrato ufficialmente a far parte del cast del reality, ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio […] L'articolo Jeremias Rodriguez spiazza con un messaggio: parole al veleno sui social proviene da ...

Isola - Jeremias Rodriguez e il mistero del naufragio «Ecco come sono caduto ma voglio partire» : Risolto il giallo di Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi grazie al diretto interessato. Jeremias infatti figurava fra i naufraghi ma poi, come riportato da Leggo.it, per lui si è parlato di una mancata partenza a causa di un incidente. Jeremias ha confermato di essersi rotto il metatarso della mano e di voler comunque partire per la sua avventura nel reality Mediaset. Jeremias Rodriguez infatti è stato ospite del salotto di “Verissimo”, ...

Isola dei Famosi : Jeremias Rodriguez potrebbe essere sostituito da Luca Dorigo : Il prossimo giovedì 24 gennaio andrà in onda su Canale 5 una nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Nonostante siano stati svelati numerosi indizi sul cast, è ancora giallo sull’eventuale partecipazione al reality da parte di Jeremias Rodriguez. Il fratellino di Belen e Cecilia era in procinto di partire per l’Honduras. Durante le feste di Natale però, l’ex gieffino ha avuto un infortunio alla mano. Nel corso di un’intervista rilasciata lo scorso ...

Isola dei Famosi : un ex tronista potrebbe prendere il posto di Jeremias Rodriguez : Isola dei Famosi news sulla partecipazione di Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen Jeremias Rodriguez partirà per l’Isola dei Famosi 2019? Il fratello di Belen era tra i concorrenti ufficiali ma durante le vacanze di Natale si è infortunato alla mano e la sua partecipazione è ora a rischio. L’argentino vuole partire a tutti i […] L'articolo Isola dei Famosi: un ex tronista potrebbe prendere il posto di Jeremias Rodriguez ...

Jeremias Rodriguez rompe il silenzio sul ricovero del papà Gustavo : «Ecco cosa è successo davvero» : Jeremias Rodriguez avrebbe rotto il silenzio sul ricovero dello scorso dicembre di papà Gustavo . Il fratello di Belen, ospite oggi pomeriggio a Verissimo , si è raccontato a cuore aperto a Silvia ...

Jeremias Rodriguez a Verissimo : “Mi sono rotto il metatarso ma voglio partire per l’ Isola dei Famosi 2019”! Leggi le sue parole : Jeremias Rodriguez, ospite a Verissimo, pronto a partire per l’Isola dei Famosi 2019 nonostante l’infortunio Jeremias Rodriguez, ospite domani Verissimo, parla della sua caduta in montagna che potrebbe costargli la partecipazione alla prossima... L'articolo Jeremias Rodriguez a Verissimo: “Mi sono rotto il metatarso ma voglio partire per l’ Isola dei Famosi 2019”! Leggi le sue parole proviene ...

Isola dei Famosi 2019 - Jeremias Rodriguez : "Mi sono rotto il metatarso ma voglio partire per l'Honduras" : Jeremias Rodriguez, ospite domani Verissimo, parla della sua caduta in montagna che potrebbe costargli la partecipazione alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, Jeremias Rodriguez: "Mi sono rotto il metatarso ma voglio partire per l'Honduras" pubblicato su Gossipblog.it 11 gennaio 2019 15:14.

Isola - Jeremias Rodriguez e il mistero del naufragio «Ecco come sono caduto ma voglio partire» : Risolto il giallo di Jeremias Rodriguez all?Isola dei Famosi grazie al diretto interessato. Jeremias infatti figurava fra i naufraghi ma poi, come riportato da Leggo.it, per lui si è...

Jeremias Rodriguez a Verissimo : «Spero di diventare ancora un naufrago. Voglio vincere l’Isola» : Jeremias Rodriguez a Verissimo L’Isola dei Famosi 2019 si avvicina e man mano conosciamo i vip che animeranno la quattordicesima edizione del reality di Canale 5. Qualcuno, però, sembra costretto – suo malgrado – a dare forfait. E’ il caso di Jeremias Rodriguez, arruolato dalla produzione del programma come uno dei naufraghi ma a rischio a causa di un infortunio. Il fratello minore di Belen e Cecilia era pronto a ...

Jeremias Rodriguez parla del padre : 'Ha ricevuto una dolorosa notizia - gli staremo vicino' : Il fratello di Belen Rodriguez, Jeremias, ha fatto un'intervista con Silvia Toffanin a "Verissimo" in cui ha raccontato particolari inediti in merito al dolore vissuto dal padre Gustavo qualche settimana fa. L'uomo, infatti, fu colto in forte stato d'alterazione e, solo a distanza di un po' di tempo, è emerso il motivo: "Ha ricevuto una notizia dolorosa, dobbiamo stargli vicino". Jeremias ricorda il triste episodio riguardante il padre ...

Isola - Jeremias Rodriguez a Verissimo : “Spero di fare il naufrago - ma…” : Isola dei Famosi: Jeremias Rodriguez in forse? La confessione a Verissimo Verissimo, dopo la pausa natalizia, tornerà finalmente in onda domani pomeriggio su Canale 5. E in questa circostanza Silvia Toffanin intervisterà Jeremias Rodriguez. Quest’ultimo, come tutti sapranno, sarebbe dovuto essere un nuovo concorrente del reality della Marcuzzi. Purtroppo però, lo scorso weekend, si è infortunato alla mano. Infortunio che potrebbe far ...