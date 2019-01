Isola dei famosi | la frase storta di Alda D' Eusanio che fa infuriare Alessia Marcuzzi

Jeremias Rodriguez potrebbe partecipare all'Isola dei Famosi con l'aiuto di Andrea Iannone : La partecipazione di Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi sarebbe tutt'altro che compromessa: dopo aver saputo della frattura alla mano che si è procurato in vacanza, infatti, il giovane era stato estromesso dal cast del reality da parte dei medici. Oggi, a poco più di una settimana dal via, Spy fa sapere che il fratello di Belen potrebbe ancora partire per l'Honduras: a contribuire al recupero lampo del ragazzo, sarebbero degli specialisti ...

Isola dei Famosi 2019 - le sexy figlie di Mihajlovic tra i naufraghi : chi sono Viktorija e Virginia : Isola dei Famosi 2019, le figlie di Sinisa Mihajlovic saranno nel cast. L'ufficialità è arrivata ieri: Viktorija e Virginia Mihajlovic parteciperanno alla 14esima edizione dell'Isola dei Famosi, al ...

Isola dei Famosi cast : Jeremias Rodriguez ci sarà? Il retroscena : Jeremias Rodriguez sarà naufrago de L’Isola dei Famosi? L’indiscrezione Jeremias Rodriguez ha fatto discutere ultimamente perchè, sciando, si è infortunato alla mano. Infortunio che potrebbe far saltare la sua partecipazione all’Isola. Comunque sia lui a Verissimo si è detto sicuro di partecipare, minimizzando l’infortunio. Motivo per cui tanti telespettatori, in questi giorni, si sono chiesti sui social se Jeremias ...

Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi - Iannone scomoda lo staff della MotoGp : Andrea Iannone chiama in causa lo staff della MotoGp: l’ex cognato Jeremias Rodriguez si mobilita per far guarire il fratello di Belen per l’inizio de L’Isola dei Famosi 14 Andrea Iannone e la sua amicizia con Jeremias Rodriguez. Il legame tra il pilota di MotoGp e il suo ex cognato è sempre più profondo, nonostante la fine della storia d’amore tra il motociclista di fama mondiale e Belen. A dimostrare che il ...

Isola dei Famosi 2019 - Filippo Nardi già a rischio eliminazione : Non è ancora partita la macchina dell’Isola dei Famosi 2019 che già si parla di possibili sostituzioni. Nell’occhio del ciclone c’è l’inviato dall’Honduras, Filippo Nardi. Cosa avrà combinato questa volta? È passata solo qualche settimana dall’annuncio ufficiale della sua partecipazione al reality e già viene messa in discussione la sua presenza, o meglio la sua permanenza. Pare infatti che Filippo sarà presente durante la prima puntata dello ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show prodotto da Magnolia. Alla conduzione Alessia...

Paolo Brosio e le tentazioni sull'Isola dei Famosi : "Prego la Madonna di rimanere saldo" : Il giornalista sarà tra i naufraghi della nuova edizione del reality. Il principale motivo della sua partecipazione è...

Isola dei Famosi 2019 - Paolo Brosio : "Se passa Taylor Mega mentre sto pregando - la guardo - anch'io sono fatto di ciccia!" : Paolo Brosio prenderà parte come concorrente alla quattordicesima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi che, a partire dal prossimo 24 gennaio, tornerà sui nostri schermi.Brosio affronterà l'avventura dell'Isola come concorrente dopo aver ricoperto il ruolo di inviato nell'edizione andata in onda nel 2006.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, Paolo Brosio: "Se passa Taylor Mega mentre sto ...

Filippo Nardi : età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi : Filippo Nardi: età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi Inviato Isola dei famosi, chi è Filippo Nardi Filippo Nardi partirà come inviato per l’Honduras, l’ex gieffino prenderà il posto di Stefano De Martino, inviato della scorsa edizione. La quattordicesima edizione de L’Isola dei famosi è quindi pronta a partire, in onda in prima serata a partire dal 24 gennaio. Tra gli ex “gieffini” che ...