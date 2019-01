Inter | vicino il rinnovo di Milan Skriniar RUMORS

Inter - Godin ad un passo : accordo vicino per la prossima stagione (RUMORS) : L'Inter ha cominciato a muoversi già in vista della prossima stagione. Sia il direttore sportivo, Piero Ausilio, che l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, recentemente hanno dichiarato come siano già al lavoro per rinforzare la squadra nerazzurra, solo con grandi rinforzi. L'intenzione del club meneghino, infatti, è quello di ridurre il gap dalla Juventus e questo è stato ribadito anche nel vertice tra Suning e l'ex dirigente proprio dei ...

Inter - secondo fonti argentine Icardi è vicino al Chelsea (RUMORS) : In casa Inter continua a tener banco il caso Mauro Icardi. Ieri la moglie e agente del centravanti argentino, Wanda Nara, ha confermato come ci sia ancora molta distanza tra domanda e offerta per il rinnovo di contratto. Inoltre, ad alimentare i rumors anche il ritardo con cui si è presentato il centravanti argentino a Milano, che ha portato ad una multa da centomila euro. Su di lui ci sono alcuni top club europei, con la moglie e agente che ha ...

Da Camerino a Lecce per accompagnare il figlio - parcheggia l'auto vicino al Cimitero ma la rubano. All'Interno farmaci e documenti : Brutta avventura per due coniugi marchigiani che subiscono il furto dell'auto a due passi dal centro di Lecce. L'appello ai ladri.

Inter - De Paul sempre più vicino : le ultime : L'Inter è in pole position nella corsa che porta a Rodrigo De Paul. Come riporta Sky Sport , il numero 10 dell' Udinese è vicino ai nerazzurri, che stanno provando ad anticipare una folta concorrenza: chiudere il colpo a gennaio, lasciarlo in Friuli fino al termine della stagione e ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 5 gennaio in DIRETTA : Napoli - Kouamé è vicino. Inter-Godin - quasi fatta. Pepe al Monaco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale (oggi sabato 5 gennaio). La finestra di riparazione è incominciata a spron battuto e sono già arrivati i primi colpi importanti, l’Inter è scatenata e ha siglato un biennale con Godin ma è anche sulle tracce di Branzao e Lincoln, due baby fenomeni brasiliani. La Juventus è alle strette finali per accaparrarsi le prestazioni di Ramsey che dovrebbe arrivare in estate, tutte ...

Godin Inter - accordo vicino a parametro zero con il difensore : i dettagli : Godin Inter – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’Inter e Diego Godin sarebbero a un passo dall’accordo. Intesa che appare essere in dirittura d’arrivo tra il club nerazzurro e il difensore uruguaiano. Il classe 1986 cosi dovrebbe dire addio all’Atletico Madrid a parametro zero alla scadenza del proprio contratto, vale a dire a […] L'articolo Godin Inter, accordo vicino a parametro zero con il ...

Inter - il 2019 porta due gioielli brasiliani. Gabigol sempre più vicino al Flamengo : Il clima festivo non frena le trattative in casa nerazzurra. Al contrario, la fine dell'anno porta importanti novità sull'asse Milano-Rio de Janeiro, dove si potrebbe definire in tempi brevi il futuro ...

Francesco Chiofalo sempre più vicino all'Intervento : "Vorrei diventare padre" : L'ex concorrente di Temptation Island risponde su Instagram alle domande dei fan, li aggiorna sull'operazione e rivela il...

Aggredisce il vicino con una roncola perché il cavallo pascola all'Interno del suo terreno : uomo arrestato : RIETI - Nella serata di ieri 28 dicembre, i militari della stazione carabinieri di Rocca Sinibalda hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo originario di Poggio Moiano - B.D. di anni 67,- ...

Scontri vicino a San Siro : morto l’Interista Daniele Belardinelli - 35 anni di Varese : Semplicemente assurdo. Il Questore Marcello Cardona è durissimo in merito agli Scontri in cui ha perso la vita il tifoso

Inter-Napoli - 4 tifosi accoltellati vicino allo stadio : uno è grave : Quattro tifosi sono stati accoltellati questa sera nei pressi dello stadio Meazza, dove si è giocata la sfida di serie A tra Inter e Napoli. Il ferito più grave è un uomo di 43...

Inter - un obiettivo può sfumare : vicino il rinnovo con il PSG : Stando a quanto riferisce l'emittente francese RMC Sport , Alphonse Areola e il Paris Saint-Germain hanno trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2023. Il portiere francese era seguito dall' Inter , a caccia dell'erede di Handanovic .

Icardi-Inter - rinnovo più vicino : la situazione : non è un grande appassionato dell'istituto della clausola, non la ritiene utile fino in fondo per la politica societaria. Ecco perché non va escluso uno scenario differente rispetto al passato: si ...