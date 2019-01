Inter-Napoli | arrestato capo curva Inter e tifoso del Varese

Altri due ultrà sono stati arrestati per gli scontri avvenuti prima di Inter-Napoli : Due ultrà interisti sono stati arrestati per aver partecipato agli scontri avvenuti il 26 dicembre prima di Inter-Napoli e in cui era morto Daniele Belardinelli, un ultrà del Varese, tifoseria gemellata con quella interista. Gli arrestati sono Nino Ciccarelli, storico capo

Scontri Inter-Napoli - arrestato Nino Ciccarelli - storico capo dei «Viking» nerazzurri Chi è : L’ordinanza è stata emessa dal gip Guido Salvini. In manette, a quanto si è appreso, anche un altro ultrà

Il ministro Bussetti : «Inter-Napoli andava sospesa» : Sabato sera i bambini per Inter-Sassuolo Chissà per quanto tempo ancora si continuerà a parlare di Inter-Napoli, dei buu razzisti a Koulibaly, della mancata sospensione della partita. Oggi sul tema ci torna il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti che rilascia una breve intervista alla Gazzetta dello Sport. Bussetti racconta che a San Siro per Inter-Sassuolo di sabato sera «saranno presenti 49 scuole di Milano e provincia per un ...

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

Coppa Italia - i quarti : via con Milan-Napoli martedì 29 - chiude l'Inter il 31 : La Lega Serie A ha ufficializzato date, orari e sedi dei quarti di finale della Coppa Italia 2018/19. Sia Milan che Inter, secondo quanto reso noto, disputeranno la gara a San Siro, ovviamente in due ...

Bomba contro la pizzeria a Napoli - l'Intervista a Gino Sorbillo : 'Riapriremo presto' - Sky TG24 - : Dopo l'intimidazione ricevuta con l'ordigno esploso davanti il locale di via dei Tribunali, il pizzaiolo napoletano racconta: "È un gesto forte, scenico ed eclatante. Ho ricevuto la solidarietà di ...

Coppa Italia - le date dei quarti : sia Milan-Napoli che Inter-Lazio a San Siro : La Lega Serie A ha ufficializzato date e accoppiamenti per i quarti di finale della Coppa Italia 2018/19. L'articolo Coppa Italia, le date dei quarti: sia Milan-Napoli che Inter-Lazio a San Siro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lazio - prove di ammissione : Napoli - Juve e Inter - comincia il ciclo terribile : Andata all'inferno, ritorno magari in paradiso. Per la Champions la Lazio deve invertire il trend con le big nel suo cammino. Le prossime tre partite diranno se il buongiorno si vede dal mattino. ...

Inter-Napoli : il questore e l’arbitro avevano deciso di sospendere la partita : Un patto d’omertà Hanno firmato un patto d’omertà quella tragica sera negli spogliatoi di San Siro. Il questore di Milano, l’arbitro, il quarto uomo, il responsabile dell’ordine pubblico. C’erano anche i giudici della Procura federale. Tutti avevano giurato che avrebbero interrotto la partita del disonore, quell’Inter-Napoli che prima ancora che iniziasse aveva provocato incidenti e agguati interisti contro i tifosi del Napoli. Dovevano ...

Gori Spa - Interruzione idrica : mancherà l'acqua in provincia di Napoli e Salerno : La Gori SPA, società di gestione dei servizi idrici integrati nei comuni della Regione Campania, ha divulgato un avviso agli utenti con il quale ha comunicato il temporaneo disservizio dovuto alla sospensione della fornitura idrica in alcuni paesi della Città metropolitana di Napoli e della provincia di Salerno. Città Metropolitana di Napoli Comune di Camposano: mancherà l'acqua su tutto il territorio cittadino nella giornata di mercoledì 16 ...

Higuain-Chelsea - il Milan tratta Piatek. Il Cagliari blocca Barella - ma è sfida Napoli-Inter : Higuain al Chelsea, ci siamo quasi. Tutti i protagonisti coinvolti nell'affare vogliono arrivare a dama, nelle prossime ore la Juventus parlerà nuovamente con il Chelsea per provare a definire la ...