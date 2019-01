Influenza | brusco aumento dei casi | già 15 morti

meteoweb.eu

(Di giovedì 17 gennaio 2019)deid’. Sono già 63 igravi diregistrati nella stagione in corso, 15 dei quali sono. E’ quanto si legge su FluNews, il Rapporto della sorveglianza sull’, a cura dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss).Il sistema permette di descrivere l’epidemiologia delle forme gravi e complicate di, in cui è stato previsto il ricovero del paziente in terapia intensiva.“Igravi hanno riguardato persone sopra i 65 anni e si sono registrati tutti nelle ultime due o tre settimane, quelle in cui sono aumentati anche i contagi complessivi“, spiega Antonino Bella responsabile sorveglianza Influnet.In particolare i numeri più alti si sono registrati in Lombardia con 13gravi e 4 decessi, e in Emilia Romagna, con 14gravi e 3 decessi. Le complicazioni dell’si ...