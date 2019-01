Influenza 2019 | brusco aumento casi

Influenza intestinale 2019 : sintomi - quanto dura e rimedi. Quando arriva? : Influenza intestinale 2019: sintomi, quanto dura e rimedi. Quando arriva? Le attese sono state confermate: nella prima metà di gennaio sono tantissimi gli italiani costretti a fare i conti con l’Influenza da non confondersi con la gastroenterite che spesso chiamiamo Influenza intestinale. A rendere noti i dati della Influenza ufficiali è il rapporto Influnet con la supervisione dell’Istituto Superiore di Sanità. “Nella 2° ...

Influenza 2019 - picco a gennaio : prevenzione e vaccini : L'Influenza nel 2019 e i primi dati di gennaio raccolti da Influnet. Piemonte, Lazio, Abruzzo e Sicilia le regioni più colpite. prevenzione e vaccini

L’Influenza avanza : colpiti 323mila italiani nella prima settimana del 2019 : L’influenza avanza: nella prima settimana del 2019 sono stati colpiti 323mila italiani, facendo registrare un livello di incidenza di 5,3 casi per mille assistiti, paragonabile a quello delle stagioni 2010-11 e 2014-15. Come segnala il bollettino InfluNet, dell’Istituto Superiore di Sanità, dall’inizio della sorveglianza, complessivamente si sono registrati 1,8 milioni di casi. I più colpiti sono i bambini al di sotto dei ...

Sci alpino - Slalom Flachau 2019 : Irene Curtoni assente per lombalgia - Petra Vlhova in forse per Influenza : Arrivano notizie da Flachau dove questa sera (ore 18.00 e 20.45) si disputerà lo Slalom femminile valido per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La night race in terra austriaca potrebbe subire un inatteso colpo di scena: la slovacca Petra Vlhova, grande rivale della superfavorita Mikaela Shiffrin, potrebbe infatti non presentarsi al cancelletto di partenza a causa di uno stato influenzale che potrebbe averla debilitata. La 23enne, ...

Influenza 2019 - allarme a Ferrara. Il picco entro fine mese : Influenza . Il virus , in questa prima fase dell'inverno, si è già manifestato, ma soltanto ora si sta entrando nella cosiddetta 'fase ascendente' , preludio del picco, atteso dalla metà di gennaio in ...

Influenza 2019 - un milione e mezzo già colpiti : sintomi - quanto dura (e qualche consiglio) : Le zone più colpite risultano essere la provincia autonoma di Trento, e poi Marche, Abruzzo, Campania e Sicilia: il picco lo...

Influenza 2019 - un milione e mezzo già colpiti. Sintomi - picco e quanto dura : I consigli degli specialisti: riposo, dieta leggera e farmaci di automedicazione. La variante intestinale provoca nausea e inappetenza

Influenza 2019 - il picco a metà gennaio. Ecco quali sono i sintomi e cosa fare : È arrivato il nuovo anno portandosi con sé anche l’Influenza. Mamma mia, la notizia non è per niente incoraggiante. D’altronde è così ogni. E gennaio, per quel che riguarda l’Influenza, non è per niente un bel mese. Il picco dell’Influenza, come si legge sul Corriere della Sera, arriverà nei prossimi 10/15 giorni. Però c’è una buona notizia: probabilmente per merito di una vasta campagna vaccinale, forse l’Influenza si propagherà di meno. I dati ...

#Influenza 2019 : picco - sintomi e quanto dura : Nelle scorse settimane un numero cospicuo di adulti e bambini hanno avuto a che fare con sintomi parainfluenzali che li hanno tenuti a letto. Chi con dolori articolari diffusi, chi con febbre alta fino a chi ha avuto a che fare con infezioni intestinali. L’influenza del 2019 sarà invece simile a quella dello scorso anno con febbre alta, mal di gola, rinorrea, dolori diffusi e malessere generale. Le previsioni sono di circa 5 milioni di ...

Influenza Gennaio 2019 : sintomi - rimedi naturali con o senza febbre e tosse - farmaci per bambini e adulti : Gli ultimi bollettini pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità mostrano un numero di casi in continuo aumento: cosa dobbiamo aspettarci dall’Influenza di Gennaio 2019? Come avevano pronosticato gli esperti, tra dicembre e Gennaio la stagione Influenzale si sarebbe fatta sentire in modo particolare: proprio durante queste feste natalizie circa 250.000 italiani stanno combattendo contro uno dei contrattempi più fastidiosi del ...

Influenza 2018/2019 : 283mila italiani già colpiti : L‘Influenza continua la sua corsa: nell’ultima settimana sono 103mila i nuovi casi stimati, per un totale di 283mila italiani già colpiti dal ‘male di stagione‘, anche se l’attività dei virus è ancora al livello di base ed il picco e’ atteso per dicembre. Questo il quadro dell’ultimo bollettino Influnet dell’Istituto superiore di sanità. Nell’ultima settimana, l’incidenza totale ...

Influenza 2018/2019 : nel Lazio disponibili oltre 1 milione di dosi di vaccino : oltre 1 milione di dosi di vaccino antInfluenzale a disposizione nella Regione Lazio. L’obiettivo della campagna 2018-2019 è quello di consolidare e incrementare i risultati raggiunti l’anno passato e per farlo sono state incrementate le dosi del vaccino a disposizione che saranno distribuite grazie all’impegno di oltre 5 mila medici tra medicina generale, pediatri di libera scelta e i servizi vaccinali delle Asl. A presentare ...

POTENZA : ASP : Al via la campagna AntInfluenzale Antipneumococcica 2018 - 2019 : Inizio della campagna a partire dal 12 novembre. Nella città di POTENZA il servizio verrà erogato come di seguito indicato: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00; il martedì ed il ...

Influenza 2018/2019 - a Bari in coma 59enne : primo caso in Italia : L’Influenza 2018/2019 sta facendo il suo esordio e iniziano le prime complicanze: un barese di 59 anni è ricoverato in Rianimazione al Policlinico di Bari. L’uomo, una persona in buono stato di salute generale, ha contratto l’infezione in loco: il virus responsabile – secondo le analisi condotte dal laboratorio di Epidemiologia e sanità pubblica diretto dalla prof.ssa Maria Chironna, è una variante dell’A/H1N1, lo stesso ...