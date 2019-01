In Australia non ha mai fatto così caldo

Australian Open – Le big non steccano : Pliskova - Svitolina e Osaka ai sedicesimi di finale : Tre successi convincenti per le big impegnate nei primi match di giornata: Pliskova supera Brengle, Svitolina regola Kuzmova mentre Osaka batte Zidansek Prime tre big in campo nei trentaduesimi di finale degli Australian Open e primi tre successi. Sul cemento di Melbourne va tutto secondo i piani, nonostate Karolina Pliskova sia costretta ad un inizio in salita: la numero 8 al mondo lascia il primo set (6-4) alla statunitense Madison ...

Australian Open – Rafa Nadal non lascia scampo ad Ebden : lo spagnolo avanza ai sedicesimi in 3 set : Rafa Nadal avanza ai sedicesimi degli Australian Open senza intoppi: il numero 2 al mondo liquida Ebden in 3 set in poco meno di 2 ore Bastano poco meno di 2 ore a Rafa Nadal per archiviare la pratica Matthew Ebden ed accedere ai sedicesimi di finale degli Australian Open. Il tennista spagnolo, attualmente numero 2 del mondo, ha superato l’Australiano Ebden (numero 48 del ranking ATP) in 3 set, conclusi con il punteggio di 3-6 / 2-6 / 2-6. ...

Tennis - Australian Open : Federer non si distrae con Evans - è già al terzo turno : Roger Federer è il primo big a qualificarsi per il terzo turno dell'Open d'Australia grazie al comodo successo in tre set sul qualificato britannico Daniel Evans. Un match di due ore e 35 minuti in ...

Australian Open – Sabalenka senza limiti : “vittoria? Non mi accontento - voglio il grande Slam! Nessuno ha mai creduto in me” : Aryna Sabalenka si gode il successo nell’esordio agli Australian Open e alza l’asticella dei suoi obiettivi: non le basta un successo Slam, li vuole tutti e 4 Aryna Sabalenka è una delle possibili outsider di lusso degli Australian Open. La tennista bielorussa sta raccogliendo grandi consensi dalla seconda metà del 2018, grazie ad una serie impressionante di vittorie che l’ha portata ad arrivare a Melbourne da numero 11 ...

LIVE Camila Giorgi-Dalila Jakupovic - Australian Open 2019 in DIRETTA : primo turno da non sottovalutare per l’azzurra : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di tennis tra Camila Giorgi e la slovena Dalila Jakupovic, valido come primo turno degli Australian Open 2019. La 26enne di Macerata farà il proprio esordio sul Court 7 contro la slovena e le attese non mancano. L’azzurra viene da un ottimo 2018, nel quale si è portata anche a casa il titolo di Linz (Austria), mettendo in mostra a più riprese un ottimo gioco. Sul suo tennis davvero poco ...

Australian Open – Kvitova - quanta sicurezza : “Serena Williams? Può vincere Slam - ma non la temo” : Petra Kvitova ha ammesso di non provare alcuna paura nell’affrontare Serena Williams, dichiarando però che la tennista americana è sempre favorita negli Slam Petra Kvitova ha iniziato il suo 2019 nel migliore dei modi. La tennista ceca ha vinto il torneo di Sydney, presentandosi agli Australian Open con grande fiducia. Intervistata dalla CNN, l’ex campionessa di Wimbledon ha spiegato di avere ottime sensazioni per lo Slam ...

Wozniacki - la freddezza della campionessa : “vittoria Australian Open? Non mi ha cambiato la vita - la mia carriera continua” : Caroline Wozniacki ha risposto con sincerità alla domanda su quanto il successo agli Australian Open 2018 abbia influito sulla sua carriera: la tennista danese ha parlato da… ‘campionessa’ Una vita ad inseguire un successo Slam che sembrava non arrivare mai. Spesso vicinissima, ma senza fare quel passettino in più che divide una campionessa da una buona giocatrice. La vittoria di uno Slam per Caroline Wozniacki sembrava ...

Australian Open - Murray fuori al debutto : 'Non è detto che sia la mia ultima partita...' : "Non so se questa sarà la mia ultima partita: se lo è stata, è stata fantastica. Io so di poter dare ancora molto a questo sport , anche a costo di operarmi nuovamente senza aver garanzie. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno manifestato grande affetto". Così si è congedato Andy Murray dal pubblico di Melbourne , ...

Australian Open 2019 - Andy Murray esce di scena ma non vuole arrendersi : “So di poter dare ancora tanto - non voglio rinunciare” : Ci ha provato Andy Murray. Il campione scozzese, ex numero 1 del mondo del tennis, è uscito di scena nel primo turno degli Australian Open 2019 contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.24 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-4 6-7 (5) 6-7 (4) 6-2 in 4 ore e 14 minuti di partita. Una lotta contro il suo avversario e probabilmente anche contro se stesso, dopo l’annuncio del ritiro, che lui vorrebbe fosse a Wimbledon. Con tre titoli Slam ...

Australian Open – Osaka spiazza tutti : “vittoria? Non sono ossessionata - mi basta il 3° turno! Favorita? Serena Williams” : Naomi Osaka spiazza tutti con una delle sue solite conferenze stampa: la tennista nipponica svela di non essere ossessionata dalla vittoria e di puntare ad arrivare… al terzo turno Lunedì particolare per il mondo del tennis: oggi iniziano gli Australian Open! Nel tennis WTA resta la solita incertezza su chi potrebbe essere la possibile favorita per la vittoria del torneo, anche se i nomi di Serena Williams e Naomi Osaka sono fra i ...

Australian Open – La campionessa non stecca : Caroline Wozniacki liquida Van Uytvanck all’esordio : Caroline Wozniacki supera Alison Van Uytvanck all’esordio negli Australian Open: la campionessa in carica si impone in due set Esordio positivo per Caroline Wozniacki negli Australian Open. La campionessa in carica, attuale numero 3 al mondo, ha superato in 1 ora e 35 minuti la belga Alison Van Uytvanck (numero 52 WTA). Wozniacki si è imposta in due set vinti con il punteggio di 3-6 / 4-6. Ai trentaduesimi di finale Wozniacki affronterà ...

Australian Open – Murray non perde il sorriso : lo sfottò all’asociale Kyrgios diventa virale [FOTO] : Andy Murray torna a sorridere, nonostante l’annuncio del possibile ritiro: il tennista scozzese prende in giro Kyrgios prima degli Australian Open e lo sfottò diventa virale Nei giorni scorsi, nel corso di una triste conferenza stampa, Andy Murray ha annunciato il suo probabile ritiro dal tennis entro Wimbledon. Il tennista scozzese ha spiegato che, a causa dei continui e inrisolti problemi all’anca che durano da oltre un anno, ...

Australian Open – Angelique Kerber non tradisce - la tedesca si impone con facilità sulla slovena Hercog : La numero 2 del mondo non lascia scampo alla slovena, superandola agilmente in due set con il punteggio di 6-2, 6-2 Esordio non molto impegnativo per Angelique Kerber agli Australian Open, la tedesca infatti supera in scioltezza la slovena Hercog con un doppio 6-2 che evidenzia i valori in campo. La numero 2 del mondo parte subito fortissimo e archivia il primo set in 38 minuti, andandosi a prendere poi il successo nel secondo parziale ...

Australian Open – Debutto col botto per la Sharapova - la russa non lascia nemmeno un game alla Dart : La tennista siberiana asfalta senza problemi l’avversaria britannica, non lasciandole nemmeno un game nell’arco dell’intero incontro Maria Sharapova debutta con il botto agli Australian Open, la russa infatti travolge senza appello la britannico Dart con il punteggio di 6-0, 6-0. Un match senza appello, conclusosi nel giro di un’ora e quattro minuti, bastati alla siberiana per archiviare la pratica e volare al turno ...