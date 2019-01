Il Treno del foliage tra le 12 esperienze di viaggio più belle da fare nel 2019

Ad ogni ritardo del Treno allunga la sciarpa : battuta all'asta per 7550 euro : A ogni ritardo del treno prendeva il suo gomitolo di lana e lavorava a maglia. Se il ritardo era minore di 5 minuti usava la lana grigia, se era tra i 5 e i 30 minuti quella rosa e se superava la mezz'ora o se il suo treno aveva avuto ritardo sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno iniziava a lavorare col gomitolo rosso. Così una signora tedesca, pendolare, ha messo in atto la sua personale protesta contro il ritardo dei treni in ...

A ogni ritardo del Treno allunga la sciarpa di una fila : arriva a 1 metro e mezzo e la vende a 7.550 euro : "Ingannare l'attesa", è questa l'espressione che usiamo comunemente per indicare le attività in cui ci cimentiamo per non annoiarci in determinate situazioni. Una signora tedesca di Monaco deve aver preso il detto davvero sul serio e, aspettando il treno in questi mesi, si è dedicata a sferruzzare con la lana. Fin qui niente di strano, se non fosse che la signora è riuscita a creare una sciarpa lunga ben un metro e ...

Torino - non le permettono di comprare un biglietto del Treno con monete : “Non siamo una banca” : La denuncia in una lettera inviata al quotidiano Valsusaoggi di una pendolare che ha spiegato di non aver potuto comprare un biglietto alla stazione di Bussoleno con le monetine che possedeva: “Sono amareggiata perché a causa della mia disabilità visiva il treno è l’unico mezzo che mi permette di spostarmi”.Continua a leggere

Ubriaco finisce con l'auto sui binari del Treno : Ubriaco, alla guida di una vettura Mercedes, un 42enne di San Quirino è finito sulle rotaie della tratta ferroviaria Udine-Venezia, all'altezza del km 71+160, nel comune di Fontanafredda. In forte ...

Una bomba per fermare il Treno delle SS : Un altro aprile in un altro Paese, una sera di inizio primavera del 1942. Saffron Courtney indossava un'ampia tuta di serge nero che celava la sua figura. Nel tacco di uno degli stivali di pelle ...

Perde un piede urtando contro un Treno dell’alta velocità : scappava da un controllo dei carabinieri : Un 30enne di origine africana ha perso il piede urtando un treno della linea alta velocità mentre scappava da un controllo dei carabinieri nella stazione di San Zenone al Lambro (Milano). E’ accaduto attorno alle 15.15, quando i militari hanno notato un gruppo di stranieri nel parcheggio della stazione e si sono avvicinati per un controllo. Alla vista dei carabinieri l’uomo è scappato lungo la ferrovia. Poco dopo è rimasto ferito ...

Fabio il calciatore e Maria Rosaria che difende il ragazzo sul Treno : ecco gli Eroi della Repubblica : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, trentatré onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di Eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel soccorso, per l’attività in favore dell’inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella tutela ...

Quirinale : Mustapha l'ambulante e Maria Rosaria che difende il ragazzo sul Treno - ecco gli Eroi della Repubblica : ROMA - Da venditore ambulante, di origine marocchina, a Cavaliere della Repubblica italiana: Mustapha è stato decorato da Mattarella per aver salvato una dottoressa dalla furia omicida di un italiano ...

Quirinale : Mustapha l'ambulante e Maria Rosaria che difende il ragazzo sul Treno - ecco gli Eroi della Repubblica : Il capo dello Stato ha insignito dell'onorificenza 33 persone, per avere reso migliore il nostro Paese. Come l'uomo che salvò la dottoressa aggredita a Crotone o la donna che replicò agli insulti razzisti sulla Circumvesuviana. L'elenco completo

Trenord torna con i "Treni della neve" : Trenord , operatore ferroviario della Lombardia, torna anche quest'anno con un'offerta dedicata alla neve in vista delle vacanze natalizie e delle consuete settimane bianche. Con la stagione invernale ...

Treno Rapido 904 - 34 anni fa la "Strage di Natale" : il ricordo del Presidente Mattarella : Il 23 dicembre del 1984 alle 19.08 a San Benedetto Val di Sambro esplode una bomba sul Treno Rapido 904 . LA STRAGE DI NATALE - Presso la Grande galleria dell'Appennino subito dopo la stazione di ...

Eurolega – Risultati e classifica dopo i match della 14ª giornata : l’Olimpia Milano aggancia il Treno Playoff : Milano batte il Panathinaikos in trasferta, in testa non si fermano Fenerbahce, Real Madrid e CSKA Mosca: Risultati e classifica di Eurolega dopo i match della 14ª giornata Tre giorni di emozioni e verdetti importanti in giro per l’Europa per la 14ª giornata di Eurolega che si chiude con un risultato che fa felici i tifosi italiani: nell’ultima partita in calendario, l’Olimpia Milano supera il Panathinaikos in trasferta e aggancia il treno ...

Marsiglia - deraglia Treno della metropolitana : Questa mattina è avvenuto un grave incidente a Marsiglia , in Francia , dove un treno della metropolitana è purtroppo deragliato. Si tratta di un treno della seconda linea della metropolitana della ...

Cominciano le vacanze della regina Elisabetta (che prende un Treno di linea) : La regina in treno: al via le vacanze di NataleLa regina in treno: al via le vacanze di NataleLa regina in treno: al via le vacanze di NataleLa regina in treno: al via le vacanze di NataleLa regina in treno: al via le vacanze di NataleLa regina in treno: al via le vacanze di NataleLa regina in treno: al via le vacanze di NataleLa regina in treno: al via le vacanze di NataleLa regina in treno: al via le vacanze di NataleLa regina in treno: al via ...