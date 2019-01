Il secondo voto su Brexit del Parlamento britannico sarà il 29 gennaio

Sterlina poco mossa dopo il secondo voto britannico : Questo, ovviamente, dipenderà anche dalle notizie che arriveranno dalla politica inglese, a partire dall'inizio di settimana prossima quando la May dovrà rendere noto il suo piano alternativo, anche ...

M5S - VIA AL VINCOLO secondo MANDATO/ 'E' un limite' : il piano di Di Maio per il voto : Di Maio pensa abolizione VINCOLO SECONDO MANDATO nel M5s: 'ormai è un limite'. Il retroscena grillino, dubbi Casaleggio e il piano per 'contrastare' Salvini

M5S : espulsi De Falco - De Bonis - Moi e Valli. “Reiterate violazioni dello statuto” Via tabù secondo mandato - piano voto anticipato : Il Movimento Cinque Stelle ha espulso i senatori dissidenti Gregorio De Falco e Saverio De Bonis e gli eurodeputati Giulia Moi e Marco Valli. Lo rende noto un post del blog delle stelle che pubblica la decisione dei probiviri, arrivata "a fronte di comportamenti contrari alle norme dello Statuto e del Codice Etico, accettato e condiviso da eletti ...

M5S - cade il tabù del secondo mandato. Piano d’emergenza per il voto anticipato : E così anche l’ultimo bastione del M5S potrebbe cadere presto. La regola dei due mandati per la prima volta è stata seriamente messa in discussione da Luigi Di Maio con l’ok, a sorpresa, di Beppe Grillo. Una sperimentazione che è avvenuta nel Lazio, tra i consiglieri grillini, un mese fa, e che al di là di come sia finita ha aperto un varco definit...

M5S - cade il tabù del secondo mandato. Piano d’emergenza per il voto anticipato : E così anche l’ultimo bastione del M5S potrebbe cadere presto. La regola dei due mandati per la prima volta è stata seriamente messa in discussione da Luigi Di Maio con l’ok, a sorpresa, di Beppe Grillo. Una sperimentazione che è avvenuta nel Lazio, tra i consiglieri grillini, un mese fa, e che al di là di come sia finita ha aperto un varco definit...

Matteo Salvini - secondo Klaus Davi può tornare al voto solo con il centrodestra unito : La crescita dei sondaggi della Lega di Matteo Salvini è ormai un trend consolidato e confermato di volta in volta. Ma il Carroccio da solo, anche sopra al 30%, come lo attesta Swg, non può ancora ...