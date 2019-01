Il punto Sul governo gialloverde lo spettro di una Manovra bis | ecco quanti miliardi

Juve-Milan - il “singolare” punto di vista di Szczesny sul contatto Conti-Emre Can : Szczesny ha detto la sua sul contatto Conti-Emre Can dopo la tanto discussa gara di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan “Il possibile rigore di Emre Can? Non l’ho visto… ma se non l’ho visto io da vicino, forse vuol dire che non c’era“. Szczesny è convinto del suo occhio di falco, se non ha visto lui il rigore, significa che non c’era. Queste le parole del portiere della Juventus, rilasciate alla Gazzetta dello ...

Il punto sulla Serie C : Lotta apertissima nel girone A (con la Virtus Entella che deve recuperare cinque incontri), capolista con un buon margine negli altri due: Pordenone a +8 nel B, Juve Stabia a +9 nel C.Ma il crollo dell’Alessandria di due stagioni or sono dimostra quanto tutto sia ancora possibile. di Giuseppe Livraghi Dopo una “pausa” di tre settimane, nel week-end del 19/20 gennaio riprende il campionato di Serie C. Quest’edizione della ...

Estero; Il punto sulla Coppa d’Asia : Primi verdetti dalla Coppa d’Asia, che piano piano sta entrando nel vivo.Sorprende l’eliminazione dell’India nel Gruppo A, che dopo aver battuto agevolmente la Thailandia nella prima partita ha subito due sconfitte negli altri due incontri, chiudendo il suo girone da ultima della classe.Pronto riscatto invece per l’Australia, che oggi alle 14.30 cerca il pass per gli ottavi di finale.Con una gara ancora da giocare sono invece già qualificate ...

Reggina scatenata con Bellomo : il punto Sul mercato di Serie C : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , tentativo dell'Alessandria per Guidone , Padova,. A proposito di attaccanti: Torromino , Lecce, si avvicina alla Juve Stabia, Ferrari , Brescia, ha firmato ...

Via al Salone dell'auto di Detroit : attesa sul punto Fca : Su il sipario sull'edizione 2019 del Salone dell'auto di Detroit, dal 14 al 27 gennaio, il primo che la Fca affronta senza Sergio Marchionne: l'iconico a.d. scomparso il 25 luglio scorso, che dal 2010 ...

Il punto sulle commodities 14 gennaio 2019 : Ottima performance per il petrolio , che ha chiuso la settimana in rialzo dell'8,47%. Tecnicamente, il petrolio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 53,61, mentre il supporto ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Prudencio sul punto di morire : Un clamoroso colpo di scena movimenterà le puntate spagnole de Il Segreto. Le recenti anticipazioni provenienti dalla Spagna, rivelano che il giovane Prudencio rischierà, infatti, di morire a causa di Lamberto Molero. Il ragazzo scoprirà che Saul è andato a salvare Julieta e preoccupato per loro si precipiterà nel bosco dove sono i due. Giunto lì insieme a Severo, Carmelo e Mauricio troverà la Guardia Civile intenta ad arrestare Lamberto ed i ...

Bologna su Spinazzola - Allegri fa il punto Sul calciomercato della Juventus : Bologna vigile su Spinazzola, il calciomercato si accende in queste ore attorno al terzino della Juventus: le ultimissime “Spinazzola avrebbe bisogno di giocare di più. Ma se non troviamo un sostituto resta con noi anche perché è un grande professionista. Vediamo belle prossime settimane. Kean invece resta con noi“. Massimiliano Allegri, dopo la vittoria di Bologna, ha parlato anche di calciomercato in relazione alla sua ...

Higuain Chelsea - contatti tra agente e Blues : il punto sulla trattativa : Higuain Chelsea – Il caso Gonzalo Higuain continua a far discutere ed a tenere banco in casa Milan. Sono infatti settimane che il Pipita sta esprimendo il suo malessere, convinto che la sua esperienza in maglia rossonera si sia già conclusa dopo soli pochi mesi. Una decisione che sembra essere stata presa, così come quella […] L'articolo Higuain Chelsea, contatti tra agente e Blues: il punto sulla trattativa proviene da Serie A News ...

Juve su Mokulu - Armellino per il Monza : il punto Sul mercato di Serie C : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , nuova idea per l'attacco del Vicenza: Sansone , Novara,. Giorico , Carpi, alla Virtus Verona, Rover , Vicenza, al Pordenone. Il Rimini tessera Nava , Pro ...

Ascoli su Scamacca : il punto Sul mercato di Serie B : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , in uscita invece deve sistemare la questione Stoian , Salernitana interessata, e Martella , Perugia e Verona alla finestra,. Il Carpi ha preso Vitale dalla ...

Inter su Emerson Palmeri - l’agente fa il punto Sul calciomercato : Emerson Palmeri Interessa all’Inter di Luciano Spalletti, il mercato di gennaio si accende in casa nerazzurra: le ultime Emerson Palmeri è balzato sulle prime pagine dei giornali di ieri per un presunto Interessamento da parte dell’Inter. I nerazzurri intendono rafforzare la propria rosa con un esterno di fascia, così da utilizzare Asamoah anche come mediano. A tal proposito hanno sondato il terreno col Chelsea per Emerson, ma ...

