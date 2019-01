Il Pd lancia l' allarme | occhio al Pil | con entrate fiscali inferiori alle stime si

Cippi di Sant'Antonio e rischio roghi - la I Municipalità lancia l'allarme : «Domani come ogni anno si verificheranno i cosiddetti Cippi di Sant'Antonio, con cosiddette baby gang intente a bruciare alberi di Natale ed ogni tipo di masserizia infiammabile...

Migranti - Conte in Niger : “Ho lanciato un grido d’allarme : l’Europa rischia di franare. È una cosa seria” : “Ho lanciato un grido di allarme: l’Europa rischia di franare sotto il peso del problema irrisolto dell’immigrazione. È una cosa seria, è un rischio che vedo serissimo. L’Italia vuole un’Europa più forte, responsabile, equa, solidale. A distanza di mesi continuiamo a non vedere sviluppo, nonostante abbiamo affermato nuovi principi. Se continuiamo così, il rischio che l’Europa frani diventa molto concreto”. A dirlo, in ...

Battuta d'arresto produzione. Preoccupa allarme lanciato da ISTAT : Sulla scia dell'allarme ISTAT, che per il mese di novembre 2018 ha rilevato un crollo della produzione industriale, si rincorrono reazioni di Preoccupazione dal mondo produttivo ed anche da quello

Battuta d'arresto produzione. Preoccupa allarme lanciato da ISTAT : "Sono totalmente assenti in manovra - continua Viafora - gli investimenti necessari per avviare un serio piano di rilancio dell'economia del nostro Paese". Dalla galassia dei lavoratori, invece, ...

"Antonella Napoli fermata in Sudan da presunti poliziotti". Amnesty lancia allarme per la giornalista e blogger Huffpost : Antonella Napoli, fondatrice e presidente dell'associazione "Italians for Darfur Onlus", membro del consiglio di presidenza di "Articolo 21", da molti anni blogger di Huffpost, attualmente in Sudan per seguire le proteste in corso nel Paese, sarebbe stata fermata a Khartoum da presunti poliziotti. Riccardo Noury, portavoce della sezione italiana di Amnesty International, ha lanciato l'allarme in un tweet: "La giornalista Antonella Napoli fermata ...

I sindacati Fca lanciano l'allarme lavoro : Produzione di automobili tornata sotto quota 1 milione, non accadeva dal 2016,; aumento dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali, pesano tra il 12 e il 15% della forza lavoro rispetto a poco più ...

Maltempo Puglia : Coldiretti lancia l’allarme per animali e ortaggi : Maltempo e gelo in Puglia: sta nevicando da ore su tutte le province e l’arrivo del freddo colpisce gli ortaggi coltivati in campo aperto, ma a preoccupare sono gli animali negli allevamenti che sono stati prontamente ‘vestiti’ con cappotti e cappottini, a partire da cavalli e vitellini. Lo segnala Coldiretti Puglia, dopo una ricognizione in tutta la regione per gli effetti dell’ondata di neve e gelo, con disagi ...

Maltempo - Coldiretti lancia allarme gelo : 11.40 Il brusco abbassamento delle temperature con l'arrivo del gelo artico colpirà "verdure e ortaggi coltivati all'aperto". E' l'allarme lanciato da Coldiretti, preoccupata anche per "la situazione negli allevamenti dove gli animali sono impreparati al grande freddo". A rischio le coltivazioni invernali di cavoli, verze, cicorie e broccoli.Inoltre, lo sbalzo termico improvviso avrà un impatto anche sui costi per il riscaldamento delle ...

Migranti - Sea Watch lancia l'allarme : 'Rischio malattie a bordo' - : La nave Sea Watch è in mare da 11 giorni con 32 persone a bordo . E' ancora in attesa di un porto dove poter sbarcare. E l'equipaggio della ong lancia un allarme perchè l'imbarcazione è progettatata ...

Allerta Meteo Capodanno - sfuriata fredda al Centro/Sud : la protezione civile lancia l’allarme per “venti di burrasca e mareggiate” : Allerta Meteo Capodanno – Intense correnti settentrionali in quota stanno interessando l’Italia, masse d’aria provenienti dai Balcani verso il mediterraneo centrale apportano venti forti anche nei bassi strati, interessando il versante adriatico e il meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile ...

Camusso lancia l'allarme sulla manovra : 'Tra due anni prevede pane e acqua per tutti' : La legge di bilancio voluta da Lega e Movimento Cinque Stelle non gode della simpatia dei sindacati. O almeno è questo quello che filtra da un'intervista rilasciata da Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, a Il Fatto Quotidiano. Un'ampia analisi che manifesta tutto il dissenso della leader della sigla sindacale che non nasconde preoccupazione su quello che potrebbe essere il destino economico dell'Italia. Non a caso a gennaio, con ...

Terremoto di magnitudo 7 al largo delle Filippine : lanciato e poi rientrato l’allarme tzunami : Una scossa di Terremoto di magnitudo 7.2 è stata registrata al largo delle Filippine, ed è stata emessa un’allerta tsunami, poi rientrata. Secondo i dati del servizio geologico statunitense Usgs, la scossa è avvenuta alle 12,39 ora locale (le 4,39 in Italia) e ha avuto ipocentro a circa 50 chilometri di profondità ed epicentro a 100 a Sudest di Pon...

Valanga Rigopiano - emergono nuovi particolari : “Mio fratello aveva lanciato l’allarme - ma di questa chiamata adesso non c’è traccia” : ”Li potevano salvare. Mio fratello era uno strutturato: sapeva quello che diceva. Se come penso, siamo gemelli, ha chiesto l’evacuazione dell’hotel, vuol dire che avevano veramente paura”. Lo afferma Francesco D’Angelo, fratello di Gabriele, il cameriere di Rigopiano che alle 11,38 del 18 gennaio 2017 per 230 secondi si intrattenne con la Prefettura di Pescara. Di questa telefonata non c’è traccia nei ...

