Il Papa | anche Gesù fu profugo | sua esperienza drammatica

Migranti - Papa : Mai farsi rubare speranza - anche Gesù fu profugo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Migranti - Papa : Mai farsi rubare speranza - anche Gesù fu profugo-2- : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Papa Francesco : "Le migrazioni arricchiscono le nostre comunità. Anche Gesù fu profugo" : Le parole di Bergoglio nella prefazione del volume che raccoglie i suoi insegnamenti magisteriali su migranti, rifugiati e tratta

Lorella Cuccarini contro Papa Francesco : “Sarebbe bello che parlasse anche di altro - oltre che dei migranti” : Dopo la svolta sovranista, Lorella Cuccarini è tornata a parlare di politica, ribadendo il suo sostegno al governo Lega-M5s. L’occasione è stata un’intervista al settimanale Oggi, nella quale la showgirl se l’è presa con papa Francesco. Lorella ha rimproverato infatti il Pontefice perché, a suo dire, è distratto rispetto ai problemi reali della gente: “Sarebbe bello che il papa si esprimesse anche su altre situazioni, ...

Il Papa : Dio è padre e anche madre e ama sempre - anche i delinquenti : ... come è successo al figlio prodigo; oppure di precipitare in una solitudine che ci fa sentire abbandonati nel mondo ; o, ancora, di sbagliare ed essere paralizzati da un senso di colpa '. Ecco, in ...

Papa Francesco alle mamme nella Cappella Sistina : “se i bambini hanno fame allattateli anche qui” : “Prima di continuare vorrei dirvi un’altra cosa: voi sapete che i bambini si sentono oggi in un ambiente che è strano, un po’ di caldo, troppo, sono coperti, sentono l’aria afosa: Un’altra cosa è che piangono perchè hanno fame. hanno fame. E un terzo motivo di piangere è il pianto preventivo: siccome è una cosa strana e non sanno cosa succederà, ma io piango per primo poi vedremo. E’ una difesa“. E ...

DopoFestival 2019 - Melissa Greta Marchetto affiancherà Rocco Papaleo e Anna Foglietta : Sarà Melissa Greta Marchetto, la terza conduttrice dell'edizione di quest'anno del DopoFestival che avrà come titolo completo, DopoFestival - The Dark Side of Sanremo.Come già anticipato da noi di Blogo, sono stati confermati sia il nome dell'attrice Anna Foglietta che l'ingaggio di un terzo conduttore. La scelta è ricaduta sulla conduttrice televisiva e radiofonica brianzola che, negli ultimi anni, ha presenziato a molti programmi ...

Sanremo 2019 - chi affiancherà Rocco Papaleo al DopoFestival : Il settimanale Spy , nel numero in edicola da venerdì 11 gennaio, anticipa il nome delle due conduttrici che affiancheranno Rocco Papaleo nella conduzione del "DopoFestival": in pole position due ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie : anche Nainggolan nella lista dei Papabili del Psg : Calciomercato Inter, Ultime notizie: i nerazzurri potrebbero buttarsi subito su Andersen della Sampdoria, in porta si valuta Jean del San Paolo.

Sui migranti Salvini sfida tutti. Anche Papa Francesco : Italia: Salvini, “lo sceriffo con le foto dei gattini” che detta l'agenda politica del paese Monaco di Baviera, 7 gen - (Agenzia Nova) - In Italia, è il vicepresidente del Consiglio, ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, che “detta l'agenda politica” del paese. Lo sostiene il qu

Anche il Papa respinto con perdite. Salvini e Malta sulla stessa linea : "Se accogliamo oggi si crea un precedente" : Anche l'invito del Papa cade nel vuoto. Un appello a fare sbarcare i migranti in mare, sulla Sea Watch e la Sea Eye, era arrivato dal Pontefice durante l'Angelus: "Da parecchi giorni quarantanove persone salvate nel Mare Mediterraneo sono a bordo di due navi di ong, in cerca di un porto sicuro dove sbarcare. Rivolgo un accorato appello ai leader europei, perché dimostrino concreta solidarietà nei confronti di queste persone". Ma ...

Salvini contestato anche a L’Aquila - lui risponde dal palco : “Quattro sfigati figli di papà. Pane e nutella per tutti” : Dopo Teramo contestazioni anche a L’Aquila per il vicepremier Matteo Salvini, in Abruzzo in vista delle elezioni regionali. Il ministro ha promesso ironicamente “Pane e nutella per tutti”, rivolgendosi ai contestatori che lo fischiavano da un lato del palco de L’Aquila dove sta tenendo un comizio. “Ha fatto bene questo governo a reintrodurre l’educazione civica”, per insegnare a comportarsi civilmente anche ...

Papà Di Battista come Matteo Salvini : "Taglio stipendi parlamentari? Ma anche cose più concrete" : "Taglio degli stipendi? Giusto, ma anche cose più concrete. No Tav, conflitto di interessi, prescrizione...". Poche parole su Facebook per Vittorio Di Battista, padre di Alessandro, che interviene sull'annuncio fatto dal figlio insieme a Luigi Di Maio, quello per cui la prossima battaglia sarà quella per una legge sul taglio degli stipendi ai parlamentari.Papà Di Battista usa la stessa espressione di Matteo Salvini, che ieri ...

'Ci sono persone in schiavitù anche a Roma' - così Papa Francesco - : Roma, 31 dic., askanews, - 'Dobbiamo fermarci, fermarci a riflettere con dolore e pentimento perché, anche durante quest'anno che volge al termine, tanti uomini e donne hanno vissuto e vivono in ...