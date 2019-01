Il cotone sulla Luna è morto | ucciso dal freddo | esperimento concluso

Il germoglio di cotone sulla Luna è stato ucciso dal freddo : Vita breve per i germogli nati sul lato nascosto della Luna , che sarebbero già stati uccisi dal freddo : con l'arrivo della lunga notte Luna re, la temperatura all'interno della mini-serra della missione cinese Cheng'e-4 sarebbe scesa a 52 gradi sotto zero, ponendo fine dopo circa 213 ore all'esperimento biologico iniziato poche ore dopo l'al Luna ggio dello scorso 3 gennaio. A riferirlo è l'agenzia di stampa China News ...

La piantina di cotone sulla Luna non ce l’ha fatta : (Foto: Chongqing University) La piantina di cotone non ce l’ha fatta. Sono passati solamente due giorni, infatti, da quando una singola fogliolina verde era spuntata a bordo della sonda cinese Chang’e-4, atterrata per la prima volta nella storia dell’esplorazione spaziale sul lato nascosto della Luna. E che ci aveva fatto sentire a un passo dalla futura colonizzazione del nostro satellite, dove in un futuro non molto lontano ...