Il contadino del terzo millennio ha meno di 35 anni e una laurea

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Se l’Italia ha l’agricoltura più eco-sostenibile d’Europa, come emerge dai dati del Rapporto GreenItaly 2018 di Unioncamere e Fondazione Symbola, lo si deve soprattutto alle nuove generazioni.Mentre un tempo si sosteneva che chi non sapeva fare altro poteva dedicarsi all’agricoltura, oggi lo scenario è molto diverso. La necessità di tutelare l’ambiente, di avere prodotti di qualità sempre più elevata, di sviluppare processi ‘sostenibili’ richiede competenze specifiche, in linea con gli ultimi ritrovati.Oggi, chi tira avanti un’azienda di campagna (o di montagna o specializzata nella pesca), molto spesso ha unaoppure ha seguito un corso di formazione ad hoc ed è aggiornatissimo sul settore.Alla fine del 2017, come riporta il sito Skuola.net, sul nostro territorio sono state censite ben 55.121 imprese agricole guidate da ...