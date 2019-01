“Il consumo di suolo di Roma Capitale” | quasi un quarto della superficie è stato

meteoweb.eu

: I contenuti delle canzoni di #sferaebbasta istigherebbero al consumo di droghe. In attesa che venga indagata buona… - Radicali : I contenuti delle canzoni di #sferaebbasta istigherebbero al consumo di droghe. In attesa che venga indagata buona… - ManuPalo67 : È in corso, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, la presentazione dei risultati del progetto 'Il consumo di… - 7ville : @Gmn77771537 @gabri1903 @CarloCalenda @Brizioful @luigidimaio Se poi mettiamo che nella relazione benefici.costi de… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Oggi, 17 gennaio, presso la SalaProtomoteca, in Campidoglio,Capitale e ISPRA hanno presentato i risultati del progetto “IldidiCapitale” condotto nell’ambito del Servizio Civile sul tema deldi, con particolare attenzione alle aree a rischio idrogeologico.Il progetto ha rilevato cheundel territorio di, il 23,5%, èconsumato, in buona parte cementificandolo, dato che il 92% di questoconsumato in modo irreversibile.Il lavoro ha coinvolto 4 volontari per 12 mesi e ha richiesto oltre 6 mila ore di attività.L'articolo “Ildidiunconsumato, soprattutto cementificandolo Meteo Web.