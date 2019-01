Il Consumo di Suolo a Roma | 30mila ettari la superficie di territorio consumato nella

“Il Consumo di suolo di Roma Capitale” : quasi un quarto della superficie è stato consumato - soprattutto cementificandolo : Oggi, 17 gennaio, presso la Sala della Protomoteca, in Campidoglio, Roma Capitale e ISPRA hanno presentato i risultati del progetto “Il consumo di suolo di Roma Capitale” condotto nell’ambito del Servizio Civile sul tema del consumo di suolo , con particolare attenzione alle aree a rischio idrogeologico. Il progetto ha rilevato che quasi un quarto della superficie del territorio di Roma , il 23,5%, è stato consumato , in buona parte ...

Soil4Life - un progetto europeo contro il Consumo di suolo : Promuovere l’uso sostenibile ed efficiente del suolo e delle sue risorse in Italia e in Europa: questo l’obiettivo di Soil4Life , un progetto europeo che vede associazioni ed enti di ricerca uniti dalla consapevolezza che il suolo vada preservato con azioni e politiche più concrete, supportate da analisi e studi capaci di predisporre le informazioni necessarie agli interventi, anche normativi, ormai indispensabili per fermare il consumo di questa ...

Consumo di suolo - contributi pubblici e guadagni privati : in Lombardia e Veneto colata d’asfalto e cemento targata Lega : Senza far troppo rumore, per non disturbare l’alleato di governo, la Lega è protagonista della più grande colata di asfalto e cemento mai registrata in Pianura Padana. E proprio in quelle terre, già soffocate da un’infrastrutturazione selvaggia (e rigorosamente bipartisan) si giocherà la resa dei conti con l’alleato pentastellato, ben presente nei comitati locali contro le nuove opere e geneticamente avverso al Consumo di suolo. Epicentro del ...