Hockey ghiaccio | Alps League 2019 | Val Pusteria passa facile a Milano | Renon vince con

Hockey ghiaccio : Grandi Gladiators dominano i Bulls Torino : HC Aosta Gladiators " Torino Bulls 4-2 , 1-0, 1-1, 0-3, HC Aosta Gladiators: Mattia Joly, Andrea Melotto, Federico Bottani, Giorgio Cosentino, Fabio Lombardo, Davide Baraldi, Paolo Gisonna,...

Hockey ghiaccio - Alps Hockey League 2019 : Vipiteno vince facile contro Fassa e blinda i play-off : Un solo incontro disputato in questa domenica per la Alps Hockey League 2019, e si è trattato del recupero della 14esima giornata (giocata a novembre). La sfida odierna era il derby italiano tra i Wipptal Broncos Weihenstephan ed i Fassa Falcons. La formazione di Vipiteno ha vinto per 6-0 in assoluta scioltezza (terza vittoria nelle ultime cinque, con due ko al supplementare), confermandosi in una buona ottava posizione per una tranquilla ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano rimonta in casa di Znojmo e torna al successo dopo 4 ko : L’HCB Alto Adige Alperia spazza via, almeno momentaneamente, la crisi e vince per 3-2 in casa di Znojmo nella 38esima giornata della Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019. Gli altoatesini, reduci da quattro sconfitte consecutive, risalgono la china e centrano un successo di capitale importanza, che li colloca in quinta posizione. In vetta alla classifica netto successo esterno (13-0) dei Vienna Capitals in casa dello Zagabria, quindi ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Valpusteria vince lo scontro diretto con l’Olimpija ai rigori - Cortina espugna Milano - Ritten demolisce Fassa - successo anche per Asiago - sconfitta Gherdeina : Altra giornata di Alps League in archivio: in scena stasera l’attesissimo scontro diretto tra Olimpija e Valpusteria, che ha visto la squadra italiana legittimare il proprio dominio nella competizione, battendo gli sloveni ai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, ora spediti a meno 19 in classifica. Successi esterni ampiamente prevedibili di Cortina e Ritten, rispettivamente contro Milano (2-5) e Fassa (0-10), buona prova anche di ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano ripresa nel finale e poi battuta al supplementare dal Klagenfurt : Per Bolzano arriva la quarta sconfitta consecutiva nella 37ma giornata del campionato austriaco di EBEL. Le Foxes si sono arrese in casa al Klagenfurt all’overtime dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e, con le battute d’arresto degli ultimi giorni, mettono a repentaglio la qualificazione alla Fase Vincitori, visto l’esiguo margine di 5 punti sul settimo posto. Le Volpi partono bene e trovano il vantaggio al minuto 13:20 ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Valpusteria va che è una bellezza - Asiago espugna il campo di Gherdeina - vittoria esterna anche di Vipiteno su Cortina : Serata di Alps League ricca di azzurro quella di stasera: dei quattro match in programma, tre hanno visto in campo compagini nostrane. Valpusteria guida la classifica e continua ad essere imbattuta in casa (siamo a 16 su 16): a farne le spese stavolta gli austriaci del Bregenzerwald, battuti 4-1. Successi esterni, poi, per Asiago, che vince sulla pista di Gherdeina per 2-1, e Vipiteno, 3-2 a Cortina. Per la capolista Brunico l’incontro si ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Fassa strapazzata dall’Olimpija e sempre più ultima : Ennesima sconfitta, la 24ma nella competizione, nonché l’ottava consecutiva, per Fassa in Alps League 2018-2019. I Falcons stasera si sono dovuti arrendere per 7-3 in casa degli sloveni dell’Olimpija, i quali sono in grandissima forma ed hanno infilato l’undicesimo successo di fila agguantando momentaneamente il secondo posto in classifica, mentre sono sempre più ultimi i ladini a meno 3 dagli austriaci del Klagenfurt. La prima ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano cade anche contro il Red Bull Salisburgo e vede scappare le prime della classe : Si sono disputati gli incontri della 36esima giornata della Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019. L’HCB Bolzano Alperia ospitava il Red Bull Salisburgo, un duello tra due formazioni in un momento complicato. Il punteggio ha premiato gli ospiti che sono passati al Palaonda con il risultato di 4-2. Per gli altoatesini si tratta della quinta sconfitta negli ultimi sei turni, sintomo di un momento negativo, che ha visto scivolare i ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Valpusteria e Ritten superano agevolmente Milano e Fassa - Gherdeina batte Asiago di misura - Cortina ha la meglio su Vipiteno ai rigori : Altra giornata di Hockey all’insegna dell’Alps League, torneo europeo che vede impegnate numerose squadre italiane. Su tutte Valpusteria, che con il successo odierno per 4-0 ai danni di Milano, raggiunge la 26ma vittoria su 28 match disputati. Prestazione convincente anche per Ritten che supera Fassa per 4-1 ottenendo il settimo successo di fila che permette alla formazione di Collabo di mantenere la terza piazza. Negli altri due ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano perde al supplementare in casa dell’Innsbruck : Si è disputata stasera la 35ma giornata del campionato austriaco di EBEL. Per l’unica rappresentante italiana, Bolzano, è arrivato il secondo KO consecutivo, stavolta in casa dell’Innsbruck per 3-2 al supplementare dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Le Foxes partono malissimo concludendo il primo periodo con due lunghezze da colmare, per via delle reti del canadese Tyler Spurgeon, all’8′ su assist del connazionale Nick ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Val Pusteria piega Asiago - Renon ha la meglio su Cortina e Milano schianta Fassa : Serata di grande Hockey per quanto riguarda la Alps Hockey League 2019, con quattro match del 29esimo turno, più altri tre incontri suddivisi tra anticipi e recuperi. Val Pusteria, sempre più prima incontrastata, infila l’ottava vittoria nelle ultime nove uscite, passando sul campo di Asiago. Renon soffre, ma passa agli shootout in casa di Cortina, mentre Milano Rossoblù si impone nettamente in casa dei Fassa Falcons, sempre più fanalino ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Valpusteria vince il derby con Vipiteno ai rigori - Ritten infila la quinta vittoria di fila in casa di Gherdeina - Asiago supera Fassa di misura : Il nuovo anno di Hockey si apre con partite di Alps League molto interessanti: stasera sono scese in campo ben 6 italiane che hanno dato vita a 3 incontri interamente azzurri. derby nel derby in quel di Brunico tra Valpusteria e Vipiteno, scontro vinto dai padroni di casa, sempre più in testa alla classifica, ai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Nelle altre due partite Ritten ha espugnato il Pranives di Selva battendo 4-1 Gherdeina, ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : sconfitta esterna per Bolzano contro il Dornbirn : Il 2019 di Bolzano comincia con una sconfitta esterna nel torneo austriaco di EBEL, subita per mano del Dornbirn: i padroni di casa si sono imposti per 3-2 dopo un match rocambolesco che poteva finire nell’uno e nell’altro verso. La squadra italiana però mantiene il quarto posto in classifica, grazie alla battuta d’arresto del Salisburgo, caduto in casa contro l’Innsbruck all’overtime. Allungano, invece, le prime ...