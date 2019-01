Gruppo PSA - Cambio al vertice della filiale italiana

quattroruote

(Di giovedì 17 gennaio 2019)aldelPSA. Dal 1 febbraio, Gaetano Thorel, uno dei manager italianiutomotive di lungo corso e brillante carriera, svolta principalmente alla Ford e nellultimo periodo alla FCA, diventerà il nuovo Direttore generale di Groupe PSA Italia, rispondendo gerarchicamente a Maxime Picat, Executive Vice President Europe. Gaetano Thorel subentra a Massimo Roserba, che sarà invece nominato a sua volta Direttore generaleDongfeng Peugeot Citroën Automobiles, rispondendo gerarchicamente a Carlos Gomes, capoDirezione Cina e Asia.Lunga carriera nellauto. Thorel, 51 anni, laureato in Ingegneria e sposato con due figli, ha trascorso più di 25 anni nel settore automobilistico in diverse posizioni di vendita, marketing e direzione generale in Italia e in Europa. Ha iniziato a lavorare in Ford Italia nel 1992 ed è cresciuto all'interno ...