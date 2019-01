Ellen Pompeo pronta a dire addio a Meredith con Grey’s Anatomy 16? “Lo dico sempre ma poi…” : Dopo 15 capitoli di grande successo di pubblico, l'ipotesi che Grey's Anatomy 16 possa essere l'ultima stagione del medical drama più lungo della storia della tv è parsa più che plausibile negli ultimi anni: la vita della serie è legata a doppio filo alla scelta della sua protagonista di restare nei panni di Meredith Grey ed Ellen Pompeo, dopo tanti anni nello stesso ruolo, ha comprensibilmente voglia di cambiamento. Il suo ultimo contratto ...

Grey's Anatomy per sempre - Ellen Pompeo riapre i giochi sul futuro della serie tv : Non c'è al mondo serie tv più legata agli umori della sua protagonista di quanto non lo sia Grey's Anatomy.Dopo anni di dubbi, di tormenti e di passione, soprattutto dopo l'addio di Patrick Dempsey, Ellen Pompeo è sempre più Meredith Grey in tutto e per tutto. C'è stato un tempo, in un'altra epoca televisiva, in cui nella mente di qualcuno era passata l'idea di immaginare un Grey's Anatomy senza Ellen Pompeo. L'attrice magari sperava in una ...

Grey’s Anatomy 15X09 : trama - anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 15X09 Shelter from the Storm va in onda giovedì 17 gennaio 2019 sul canale americano ABC. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 15X09: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio di Grey’s Anatomy 15X09 si intitola Shelter from the Storm ispirato all’omonimo celebre brano di Bob Dylan, che ...

Soli due episodi di Grey's Anatomy 14 su La7 - dal tumore di Amelia alla scelta di Riggs : anticipazioni del 14 e 21 gennaio : Se il sesto è un episodio piuttosto a se stante nell'economia della trama di questa stagione, il settimo è invece un episodio speciale, il numero 300 della serie, che attraverso tre sosia e tante ...

Soli due episodi di Grey’s Anatomy 14 su La7 - dal tumore di Amelia alla scelta di Riggs : anticipazioni del 14 e 21 gennaio : Da questa settimana si assesta a Soli due episodi a settimana l'appuntamento con Grey's Anatomy 14 su La7, in prima visione in chiaro dopo la messa in onda in anteprima esclusiva lo scorso anno su FoxLife. La quattordicesima stagione ha debuttato lo scorso 7 gennaio con i primi 3 episodi, la doppia première e il terzo dedicato al tumore di Amelia Shepherd, ma dal 14 gennaio La7 trasmetterà solo due episodi di Grey's Anatomy 14 in prima tv, ...

Grey's Anatomy 15x10 e 15x11 : l'operazione di Catherine e il ritorno di Thatcher Grey : A pochissimi giorni dal ritorno di Grey's Anatomy sui teleschermi americani, sono trapelate le prime anticipazioni circa gli episodi che andranno in onda a partire da giovedì 17 gennaio. Il Medical-Drama che si appresta, con l'episodio 331, a divenire il più longevo della televisione americana è pronto a sorprendere il suo numerosissimo pubblico con new entry d'eccezione, clamorosi ritorni dal passato e un pizzico di romanticismo che vedrà ...

In arrivo in Grey’s Anatomy 15 l’operazione di Catherine e il padre di Meredith - svelata la trama dell’episodio 15×11 : Alla vigilia del ritorno di Grey's Anatomy 15 in tv negli Stati Uniti, in onda dal 17 gennaio su ABC, arriva il primo grande spoiler di questa seconda parte di stagione. Protagonista indiscussa dei nuovi episodi alla ripresa della messa in onda sarà certamente Catherine Avery (ora Fox dopo la rinuncia al cognome di Harper Avery accusato di molestie sessuali) con la sua malattia: la presidente della fondazione che detiene la proprietà ...

Alex Landi in Grey’s Anatomy 15 orgoglioso rappresentante di minoranze : “Asiatico e gay - rompo gli stereotipi” : Insieme a Jake Borelli è certamente la novità più interessante della stagione in corso: il personaggio di Alex Landi in Grey's Anatomy 15 è qualcosa di assolutamente inedito per il pubblico della serie tv di Shonda Rhimes, che sta per tornare il 17 gennaio su ABC (il 25 febbraio su FoxLife in Italia). Nella quindicesima stagione, l'italocoreano Alex Landi interpreta il Dr. Nico Kim, ortopedico omosessuale che intraprende tra mille dubbi una ...

Nuovi episodi di Grey’s Anatomy 15 in Italia a febbraio 2019 : data del ritorno - anticipazioni e programmazione : Se su ABC il ritorno del medical drama è fissato per il 17 gennaio, il pubblico nostrano dovrà aspettare poco più di un mese da quella data per vedere la seconda parte di Grey's Anatomy 15 in Italia. Come sempre, a trasmettere la serie in anteprima assoluta sarà FoxLife (canale 114 di Sky) e lo farà a partire da lunedì 25 febbraio, quando Grey's Anatomy 15 tornerà in onda con la première di metà stagione. La programmazione Italiana della ...

Grey's Anatomy sta per superare il record di E.R. : medical drama più longevo della tv : Grey's Anatomy è il medical drama più famoso della televisione. Anche dopo 15 stagioni continua ad essere la serie dei record, invecchia ma non stanca mai. Ci sono milioni di fan in tutto il mondo che rimpiangono di continuo le prime stagioni, il cast originario e, soprattutto, Derek Shepherd, ma rimangono ugualmente fedeli alla serie e continuano a seguire le vicende di Meredith Grey. Lo show ha raggiunto negli anni una popolarità tale da ...

Grey's Anatomy 15 avrà 25 episodi e si prepara a superare E.R. : Grey's Anatomy continua a macinare record ed è ormai pronta per superare E.R. come medical drama con più episodi. Infatti ER è ormai fermo a 331 episodi in 15 stagioni, mentre Grey's Anatomy supererà questa soglia proprio in questa quindicesima stagione e tutto lascia pensare che il numero di episodi continuerà a crescere.Tra un contratto della protagonista che copre anche la prossima sedicesima stagione e il fatto che la serie è ancora la ...

Si aggiungono nuovi episodi a Grey’s Anatomy 15 per la seconda stagione più lunga della sua storia (ma il primato resta irraggiungibile) : Nonostante gli addii a personaggi storici abbiano fatto infuriare il pubblico al termine della precedente stagione, sembra che il medical drama di Shonda Rhimes non conosca crisi: si aggiungono infatti nuovi episodi a Grey's Anatomy 15, che si allunga nella programmazione di ABC con ulteriori tre appuntamenti inizialmente non previsti. A poco più di una settimana dal ritorno in onda della serie negli Stati Uniti con la midseason première, ABC ...

Grey’s Anatomy 16 : data di uscita in Italia e USA - inizio riprese - news - anticipazioni e cast : Siete fan sfegatati di Grey’s Anatomy e aspettate con ansia l’uscita della 16ma stagione? Se così fosse, siete senza dubbio capitati sul sito migliore che poteste trovare: di seguito nell’articolo infatti, troverete tutte le anticipazioni e le news che cominciano a circolare in rete al riguardo. Tra le tante informazioni che vi verranno fornite, scoprirete le date di uscita della sedicesima stagione in Italia e negli Stati Uniti e la data di ...

Cast e personaggi di Grey’s Anatomy 14 su La7 in onda da lunedì 7 gennaio : anticipazioni sulla stagione degli addii : L'arrivo di Grey's Anatomy 14 su La7 in onda da lunedì 7 gennaio arriva dopo una lunga attesa da parte del pubblico: solitamente parte del palinsesto autunnale della rete, stavolta il medical drama è slittato all'inizio del nuovo anno con la prima visione in chiaro della penultima stagione in ordine di tempo (la quindicesima è attualmente in onda su ABC e in Italia in esclusiva su FoxLife). Per Grey's Anatomy si tratta della stagione dei ...