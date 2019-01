Governo - via libera al decreto reddito-pensioni. Quota 100 in via sperimentale : Il premier: 1 milione di persone in 3 anni potranno andare in pensione prima. Salvini: contiamo 1 milione di posti a favore di 1 milione di pensionati, stanziati 22 miliardi di soldi veri. DI Maio: dopo decretone realizziamo tutto il contratto. Il provvedimento introduce Quota 100 in via sperimentale per il triennio 2019-2021, ma chi matura i requisiti entro il 2021 potrà uscire anche dopo...

Battisti - Josè Bovè avrebbe inviato mail al Governo boliviano per chiederne la protezione : Il caso Battisti si arricchisce di un nuovo fatto. Ieri 'Il Giornale' ha riportato la lettera che il parlamentare europeo Josè Bovè, appartenente alla sinistra più radicale, vice presidente della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale al parlamento, avrebbe inviato al governo della Bolivia affinchè salvasse ancora una volta il terrorista dal carcere. E' stata diffusa dallo stesso deputato europeo attraverso i suoi canali social ed il suo sito ...

Reddito e pensioni - via libera del Governo al decretone : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decretone su Reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni. Questa è «una tappa fondamentale per questa esperienza di governo,...

Il Governo approva il decreto su pensioni e reddito di cittadinanza : quota 100 in via sperimentale : Il decreto su reddito di cittadinanza e pensioni introduce quota 100 in via sperimentale per il triennio 2019-2021, ma chi matura i requisiti entro il 2021 potrà uscire anche dopo. Il Governo: ci sono tutte le risorse per quota 100 e per reddito di cittadinanza...

Rai - Lega al direttore Tg1 : ‘Poco spazio a noi e atti Governo’. M5s : ‘Scelga la qualità’. E lui : ‘Via la politica? Non da solo’ : “E’ intenzione del direttore del Tg1 dare rilevanza a quanto fatto dal governo?”. Perché “oltre alla narrazione della politica, tutto ciò che il governo fa deve essere in maniera esaustiva spiegato ai cittadini. Cosa su cui è stato un po’ deficitario in questi mesi”. Con queste domande e osservazioni il capogruppo della Lega Paolo Tiramani in commissione Vigilanza Rai si è rivolto a Giuseppe Carboni, da due ...

Cesare Battisti arrestato - la Bolivia si divide : “Azione del Governo contraria alla morale rivoluzionaria. Violati i diritti” : La Bolivia si divide dopo l’arresto e l’immediata consegna di Cesare Battisti all’Italia. Sulla cattura dell’ex terrorista dei Pac – sostengono diversi politici, giornalisti e intellettuali – il governo di La Paz avrebbe dovuto agire in maniera diversa. “Oggi, per la prima volta, questo processo di cambiamento si sviluppa in maniera controrivoluzionaria, gli interessi dello Stato hanno sovrastato la ...

Battisti preso in Bolivia - il Governo ha inviato un aereo. Conte : rientrerà in Italia nelle prossime ore : Il presidente del Consiglio dice che il terrorista rientrerà direttamente da Santa Cruz de la Sierra. Nella città Boliviana è stato fermato mentre camminava per strada e non ha opposto resistenza. L'...

Governo : Salvini - se in disaccordo via sovrana è popolo - VIDEO : Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini alla scuola di formazione politica della Lega, aggiungendo che in Italia "servono più energia e trasporti". IL VIDEO DELL'INTERVENTO "...

Domenica In - l’appello al Governo di Elena Sofia Ricci : “No al rito abbreviato per i reati sessuali” : Elena Sofia Ricci, dopo aver rivelato in una recente intervista di aver subito un abuso da ragazzina, è tornata sull’argomento nel salotto di Mara Venier a Domenica In. “A 12 anni ho subito violenza da un amico di famiglia, riesco a parlarne ora che la mia mamma non c’è più, perché so che se lo avesse saputo le avrei dato un grande dolore.” “Non dissi niente, evitai solo di frequentare quella persona, poi è ...

Tav - la manifestazione a Torino che può spazzare via il Governo : Lega-Di Maio - alta tensione : In piazza Castello a Torino c'è tutta Italia, tranne il M5s. Tutti a manifestare per il Sì Tav con le "madamine", le organizzatrici del raduno: in piazza 30mila cittadini e politici di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Pd. Una manifestazione convocata dopo la mobilitazione del 10 novembre scor

Reddito cittadinanza e quota 100 - Cdm rinviato - Sale la tensione nel Governo : Salta il Consiglio dei ministri sull'approvazione del maxi-decreto Reddito di cittadinanza e quota 100. La riunione di governo, inizialmente annunciata per il 10 gennaio, sarà rinviata alla settimana ...

Olimpiadi invernali 2026 - Milano e Cortina hanno il sì del Governo : dossier inviato al Cio : Con la firma delle garanzie di Governo , arrivata giovedì nel corso del Consiglio dei ministri, il dossier per la candidatura di Milano e Cortina all'organizzazione dei Giochi Olimpici invernali del ...