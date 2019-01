Governo | Berlusconi | “M5s come comunisti nel ’94 ma senza alcuna competenza Alleanza con

Europee - Berlusconi si candida : 'Servono le mie conoscenze - questo Governo è una iattura' : Chi si aspettava un Silvio Berlusconi pronto a cedere il passo alle ultime sconfitte Europee e ad un'età non più verdissima si sbagliava. L'ultraottantenne leader di Forza Italia è pronto a scendere ancora in campo e a guidare il suo partito in quella che si annuncia una strada in salita e che porta alle elezioni Europee. Il partito fondato dal Cavaliere non parte certo con i favori del pronostico, ma proverà, forte dell'appoggio del suo storico ...

Silvio Berlusconi - la bomba politica : 'Su cosa cade il Governo' - informazioni privilegiate : informazioni privilegiate, quelle di cui dà conto Silvio Berlusconi , che rivela come il patto tra Lega e M5s , e dunque il governo, possa presto saltare in Parlamento. Intervistato dall' Unione Sarda ...

Silvio Berlusconi - la bomba politica : "Su cosa cade il Governo" - informazioni privilegiate : informazioni privilegiate, quelle di cui dà conto Silvio Berlusconi, che rivela come il patto tra Lega e M5s, e dunque il governo, possa presto saltare in Parlamento. Intervistato dall'Unione Sarda, il leader di Fratelli d'Italia premette: "Tutti i sondaggi dicono che, se si votasse oggi, il centrod

Berlusconi lancia mobilitazione : il 26/1 in piazza contro il Governo : In occasione del 25esimo anniversario della fondazione di Forza Italia, Silvio Berlusconi chiama i suoi sostenitori alla mobilitazione contro il governo. "Festeggeremo con una giornata di lavoro, ...

Lettera di Berlusconi : 'Pronti a mobilitazione nazionale contro le politiche del Governo' : In occasione del 25esimo anniversario dalla nascita di Forza Italia, il Presidente Silvio Berlusconi ha scritto e divulgato sui profili social una Lettera indirizzata a tutti i militanti, i sostenitori, i simpatizzanti e gli amici di Forza Italia, il movimento politico di centrodestra che egli fondò nel 1994. Nella Lettera, egli ha voluto ripercorrere brevemente la storia del movimento, le ragioni per le quali decise di scendere in campo, ...

"Di Maio mente : il Governo poteva fermare le trivelle nello Ionio. Persino Berlusconi bloccò i nuovi permessi". : "Di Maio mente: poteva bloccare anche con un decreto legge i nuovi permessi di ricerca nello Ionio. Erano procedimenti, cioè richieste di trivellazione, avviati con i passati governi, certo. Ma questo non significa che il governo attuale non potesse intervenire. Persino Berlusconi lo fece...".Enzo Di Salvatore, costituzionalista del comitato promotore del referendum No Triv, colui che scrisse i quesiti referendari sottoposti al voto degli ...

Baldelli (Forza Italia) : 'Indennità dei parlamentari diminuite già dal Governo Berlusconi' : Intervenuto a Radio Radicale, il deputato Simone Baldelli di Forza Italia ha espresso le sue impressioni e valutazioni sui contenuti della legge di bilancio M5S-Lega, sul ruolo istituzionale rivestito dal Parlamento italiano e sulla proposta del M5S di ridurre le indennità dei parlamentari. Baldelli: 'I signori del governo stanno facendo peggio dei loro predecessori' Intervistato da Lanfranco Palazzolo, il deputato forzista sul lavoro del ...

Silvio Berlusconi - la mossa benedetta dal Cav per dare l'assalto al Governo : L'alleanza con la Lega Silvio Berlusconi non ha intenzione di metterla in discussione, ma finché Matteo Salvini resterà al governo con Luigi Di Maio, al partito del Cav non resta altro che scendere in piazza e dimostrare al mondo, e a se stessi, che è ancora vivo. Con il nuovo anno, Berlusconi ha me

Sondaggi politici/ Salvini stacca il M5s : Pd-Berlusconi al 25% non 'fanno' un solo partito di Governo : Sondaggi politici, intenzioni di voto e ultime notizie: Lega stacca M5s al 31,4%, Pd-Berlusconi insieme non fanno un singolo partito di Governo

Sondaggi - fiducia al 60% per il Governo : Conte meglio di Renzi e Berlusconi : I Sondaggi premiano ancora una volta il governo Conte, al quale gli italiani riservano una fiducia nettamente al di sopra della media dei predecessori grazie all’ininterrotta “luna di miele” tra elettori e rappresentanti delle istituzioni. Seppur nell’ambito di una frenata generale dei partiti di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle si difendono al meglio dal temuto calo di consensi che solitamente accompagna il passare del tempo per qualsiasi ...

Marco Travaglio silura Berlusconi : “E’ un delinquente - avrebbe l’ergastolo con le leggi di questo Governo” : Marco Travaglio il direttore del fatto, silura Silvio Berlusconi, chiamandolo delinquente. Inoltre spiega che con le leggi del nuovo governo, oggi avrebbe 50 processi e sicuramente l’ergastolo Il direttore del Fatto quotidiano Marco Travaglio batte il proprio record di insulti e invettive manettare contro Silvio Berlusconi. Nel suo editoriale di giovedì 20 dicembre scrive della Spazzacorrotti e inanella una serie di “perle” ...

Marco Travaglio silura Berlusconi : “E’ un delinquente - avrebbe l’ergastolo con le leggi di questo Governo” : Marco Travaglio il direttore del fatto, silura Silvio Berlusconi, chiamandolo delinquente. Inoltre spiega che con le leggi del nuovo governo, oggi avrebbe 50 processi e sicuramente l’ergastolo Il direttore del Fatto quotidiano Marco Travaglio batte il proprio record di insulti e invettive manettare contro Silvio Berlusconi. Nel suo editoriale di giovedì 20 dicembre scrive della Spazzacorrotti e inanella una serie di “perle” ...

L'augurio di Berlusconi : "Il Governo vada a casa prima delle Europee" : 'È l'Europa che ci sta scrivendo la manovra, alla faccia del sovranismo di questo governo. Secondo me il governo deve andare a casa prima delle elezioni Europee per il bene del Paese. Speriamo di ...

Silvio Berlusconi : 'Entro il 15 gennaio il Governo salta'. E lancia 'l'operazione scoiattolo' contro i M5s : L'epilogo della trattativa con l'Europa sulla manovra, con la resa parziale alle richieste di Bruxelles, è per Silvio Berlusconi un vero e proprio ricostituente. Nel giorno , ieri 18 dicembre, in cui ...