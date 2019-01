' Gli imprenditori cattolici assicurino dignità e salari' | così il Vaticano

AMBIENTE - SVILUPPO E MIGRAZIONI : A BARI GRAMMENOS MASTROJENI INCONTRA Gli IMPRENDITORI : Seguirà un' "agorà", uno spazio di confronto con autorevoli ospiti del mondo accademico e dell'IMPRENDITORIa nazionale: Angelo Russo Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese – Università LUM; ...

Al via il Biogasdoneright tour : ciclo di incontri del CIB con Gli imprenditori agricoli in 6 regioni : Dal 21 gennaio al 1 febbraio il CIB – Consorzio Italiano Biogas organizza un ciclo di appuntamenti in sei regioni, per incontrare gli agricoltori sul territorio e illustrare le buone pratiche dell’integrazione del biogas in agricoltura, approfondendo i vantaggi ambientali ed economici nell’applicazione del modello agro economico, il Biogasfattobene®. Durante gli incontri verranno toccati i temi chiave per un’agricoltura orientata ...

Riparte il futuro - l’incubatore di Caserta per aiutare le startup : “AGli imprenditori dico ‘non aggirate le regole'” : Quello delle startup è un settore che, pur essendo ad alto rischio, attira grandi investimenti, in Europa come altrove, per le sue potenzialità dirompenti di creare innovazione e ricchezza. Purtroppo però, l’Italia è fanalino di coda in questo ambito: qui infatti i complicatissimi procedimenti burocratici per lanciare una nuova impresa e la lentezza delle risposte istituzionali e amministrative alle richieste di finanziamenti, creano un pantano ...

Chiara Ferragni e Fedez lasciano l'Italia?/ Carriera in pausa e futuro nell'imprenditoria : Gli indizi : Chiara Ferragni e Fedez lasciano l'Italia in favore degli Stati Uniti? Ecco i potenziali indizi che potrebbero far pensare il trasloco.

CNA BALNEATORI. SANTORSOLA : "UN GRANDE RISULTATO - ORA Gli imprenditori BALNEARI POTRANNO TORNARE AD INVESTIRE CON SERENITA'" : 'E' un GRANDE RISULTATO che premia i nostri sforzi e offre nuove prospettive di crescita per un settore trainante per l'economia della nostra regione'. Così il presidente regionale di Cna Balneatori, Fabrizio SANTORSOLA , commenta l'inserimento nel maxiemendamento alla Finanziaria della proroga di ulteriori 15 anni, ...

La tregua armata deGli imprenditori dopo le parole di Salvini sulla Tav : A qualcuno non è piaciuta la proposta “ticinese” di Matteo Salvini, sul referendum, per completare la Tav. Ha il sapore amaro del rinvio. Almeno fino a dopo le europee, quando l’alleato pentastellato avrà misurato il buco nero nel quale si è andato ad infilare, e il Capitano invece avrà toccato con

Di Maio : in dl Semplificazioni 'norma Bramini' per Gli imprenditori : Il dl Semplificazioni ha, al primo articolo, "la cosiddetta legge Bramini: gli imprenditori che aspettano soldi dallo Stato e lo Stato non li paga, avranno agevolazioni dallo Stato". Ad annunciarlo su ...

Di Maio geloso di Matteo : Gli imprenditori li seguo io : ... di quell'Italia produttiva che è diventata il più grande tallone d'Achille per un esecutivo che finora, con i suoi provvedimenti, è riuscito solo a cancellare flessibilità nel mondo del lavoro, ...

Ore di grande tensione fra Di Maio e Salvini - che incontrano separatamente Gli imprenditori. Poi la (parziale) schiarita : "Da Salvini le parole, qui da me si fanno i fatti". Luigi Di Maio poi la mette giù sorridendo, poi la smorza ulteriormente, la ricalibra, ricuce, cerca capri espiatori. Ma l'irritazione per il tavolo convocato dal collega vicepremier domenica al Viminale è fortissima. Salvini ha riunito le imprese, si muove quasi da premier ombra ("Da premier, da premier – ironizza uno dei suoi – l'ombra è Conte"), ha attivato un ...

Roma - i ministri Moavero e Manturov incontrano Gli imprenditori il 17 dicembre - : Il programma sarà ufficializzato nei prossimi giorni, ma come reso noto sul sito della Camera di Commercio Italo Russa , prevede focus sui settori della meccanica, smart cities ed economia digitale, ...

Il dossier alta velocità divide Lega-M5s - ma riavvicina Salvini aGli imprenditori : L'incontro al Viminale dopo le manifestazioni No Tav di Torino e quella della Lega a Roma. Il ministro dell'Interno ribadisce: sono favorevole all'alta velocità -

Gli imprenditori pro Tav al Viminale : 'Opera imprescindibile - serve a tutto il Nord' : Inizia un percorso comune che parte dal lavoro, stop burocrazia, sviluppo infrastrutture, per rilancio dell'economia e del Paese. Tav? Sono favorevole e c'è un contratto. Vediamo cosa dicono i ...

Salvini incontra Gli imprenditori : 'Inizia un percorso comune che parte dal lavoro e dal rilancio dell'economia' : Soddisfatto anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia: "Oggi per la prima volta dall'insediamento il governo ha convocato i rappresentanti del mondo dell'economia e riusciamo dialogare in ...

Salvini vede Gli imprenditori Pro-Tav. Domani da Conte arrivano i sindacati : I rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, hanno chiesto l'attuazione dell'alta velocità ed espresso dubbi sulla legge di bilancio. Mentre i sindacati, fanno pressing per ottenere maggiori ...