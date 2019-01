Gli anelli di Saturno nati mentre morivano gli ultimi dinosauri

I titoli del franchise LEGO Il Signore deGli anelli sono scomparsi dagli store digitali : Aggiornamento: Come segnalato dai colleghi di Eurogamer.net, le supposizioni e i dubbi sono finalmente stati diradati grazie a delle dichiarazioni ufficiali di Warner Bros.: "LEGO Il Signore degli Anelli e LEGO The Hobbit non saranno più disponibili in vendita sugli store digitali. I giochi rimarranno nelle librerie dei giocatori nel caso in cui siano già stati acquistati". L'addio a meno di novità sembra quindi definitivo e i titoli non ...