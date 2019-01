Glass | di M Night Shyamalan

Glass - il nuovo imperdibile film di M. Night Shyamalan è un cinecomic che non ti aspetti : Che ci fanno insieme Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) di Split (2016), David Dunn (Bruce Willis) e l’Elijah Price (Samuel L. Jackson) di Unbreakable (2000)? Semplice: compongono il nuovo imperdibile film di M. Night Shyamalan. In Glass vengono infatti spiegate tutta l’ambiguità umana, le potenzialità soprannaturali e la (pardon) fragilità fisica dei supereroi che i blockbuster statunitensi da superhero movies non ci avevano fino ad oggi ancora ...