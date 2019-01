Gisele Bundchen contro la ministra sull' Amazzonia | ' Cattiva io? Semmai lo sono i

"Gisele Bundchen è una cattiva brasiliana". Il ministro dell'Agricoltura di Bolsonaro attacca la top model : Il nuovo ministro dell'Agricoltura del governo Bolsonaro ha definito Gisele Bundchen una "cattiva brasiliana". La sua colpa? Essere un'attivista ambientale. Le denunce della top model contaminerebbero l'immagine del paese all'estero, per questo è stata invitata a cambiare rotta. "È assurdo ciò che fanno oggi con l'immagine del Brasile", ha dichiarato Tereza Cristina Dias in un'intervista radiofonica, "Per qualche ragione ...

Gisele Bündchen racconta i segreti per un matrimonio felice : La meditazione mi ha aiutato e mi ha dato una nuova vita e un'opportunità per diventare consapevole di un nuovo mondo che non sapevo esistesse, che era un mondo dentro di me » ha detto la Bündchen. ...

Gisele Bundchen e Tom Brady : galeotto fu un blind date : ... se non un record, quasi, , ha scattato migliaia di servizi fotografici di moda e ha percorso decine di chilometri sulle passerelle di mezzo mondo. Lui è il "poster boy" d'America, che ha vinto ...

Gisele Bündchen : "Ho pensato di uccidermi" : Gisele Bündchen , 38 anni, è una delle più importanti modelle al mondo. È stata l''angelo' per ecellenza di Victoria's Secret, ma poi nel 2006 ha deciso di smettere: ' Per i primi 5 anni non ho avuto ...

Gisele Bündchen e quel disagio per la nudità : Passato a New York lo spettacolo di moda più atteso dell’anno, il Victoria’s Secret Fashion Show, uno degli storici Angels del marchio, Gisele Bündchen, 38 anni, torna a quel 2006 in cui decise di dire basta. Nella sua autobiografia dal titolo Lessons: My Path to a Meaningful Life, svela: «Per i primi 5 anni non ho avuto problemi a sfilare in intimo, ma più il tempo passava e meno mi sentivo a mio agio a camminare sulle passerelle in costume o ...