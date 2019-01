Giorgia Palmas incinta di Magnini? Arriva la replica dell’ex Velina

Giorgia Palmas incinta di Filippo Magnini - l’indiscrezione : Il 2019 di Giorgia Palmas potrebbe portare con sé un regalo davvero speciale. La ex Velina di Striscia la notizia potrebbe essere incinta. Il condizionale è d’obbligo, ma gli scatti pubblicati dal settimanale Diva e Donna mostrano la showgirl esibire un pancino sospetto a passeggio per le vie di Milano con Filippo Magnini e i loro due cani. C’è da dire che le forme più arrotondate in corrispondenza del ventre potrebbero essere date ...

Filippo Magnini e Giorgia Palmas in cucina : la coppia non si risparmia coccole e sorrisi [VIDEO] : Filippo Magnini e Giorgia Palmas alle prese con la cucina: la coppia composta dall’ex Velina e dall’ex nuotatore è sempre più affiatata Filippo Magnini e Giorgia Palmas appaiono sempre più innamorati sui social. Dalle ultime storie Instagram dell’ex Velina i follower della sarda possono vedere come tra i due il feeling sia palese. La coppia si diletta in cucina prendendosi in giro a vicenda e non risparmiando coccole e ...

L’Epifania di Giorgia Palmas e Filippo Magnini : coccole - amici pelosi e risate sul divano di casa [VIDEO] : Giorgia Palmas e Filippo Magnini sul divano di casa ridono complici insieme ai loro amici a quattro zampe: il pomeriggio dell’Epifania trascorre così per la bellissima coppia Giorgia Palmas e Filippo Magnini stanno trascorrendo il giorno dell’Epifania insieme. L’ex Velina ed il nuotatore si trovano sul divano di casa, dove passano il loro tempo stuzzicandosi a vicenda e ridendo di gusto. Insieme alla coppia spuntano anche ...

Il primo Natale insieme di Magnini e Giorgia Palmas - la dolce dedica di Filippo all’ex Velina : Filippo Magnini fa una dolce dedica sui social a Giorgia Palmas per il primo Natale insieme all’ex Velina Giorgia Palmas e Filippo Magnini stanno insieme da quasi un anno. L’ex Velina e l’ex nuotatore condividono una bella storia d’amore vissuta intensamente da entrambe le parti. Alla luce del sentimento che lo lega alla sarda, Magnini ha scritto una dolce dedica social alla fidanzata. “Amore mio, il nostro ...

Giorgia Palmas troppo magra? I dubbi del fan e la risposta pungente dell’ex Velina [FOTO] : Giorgia Palmas è dimagrita? I dubbi dei suoi follower e la risposta puntuta della fidanzata di Filippo Magnini sui social Giorgia Palmas ed il suo fisico snello e asciutto fanno discutere sui social. Dopo le polemiche succedute alla festa dei 20 anni dalla fondazione del marchio Elisabetta Franchi (VEDI QUI), l’ex Velina è di nuovo ‘sotto attacco’ dopo aver pubblicato una foto su Instagram. Prima di presiedere alla ...

Scoliosi e pose innaturali? Giorgia Palmas risponde alle critiche sull’ultimo outfit : “ma quali ritocchi!” [FOTO] : Giorgia Palmas si difende dalle accuse che avrebbero voluto ritoccate le ultime foto social in cui appare con un outfit firmato Elisabetta Franchi Giorgia Palmas, dopo la serata trascorsa in compagnia di Filippo Magnini (e tanti altri amici) al party per il ventesimo anniversario del marchio Elisabetta Franchi, ha ricevuto qualche critica. La bellissima sarda ha infatti ammesso sui social di essere stata accusata, a seguito della ...

20° anniversario Elisabetta Franchi - Melissa Satta e Giorgia Palmas sono splendenti : sfilata di Vip al mega party [GALLERY] : Tantissimi Vip sono accorsi alla festa per il 20° anniversario del brand italiano Elisabetta Franchi: tra questi anche le due meravigliose ex Veline Giorgia Palmas e Melissa Satta Il marchio Elisabetta Franchi festeggia 20 anni dalla sua fondazione e la stilista che gli ha vita ha deciso di festeggiare con un party in grande spolvero. La festa organizzata dallo staff del brand italiano è caratterizzata da tantissimi vip tra cui spiccano ...

Anticipazioni Che fuori tempo che fa di stasera : tra gli ospiti anche Giorgia Palmas : anche questo lunedì non mancherà l'appuntamento con Che fuori tempo che fa, in seconda serata su Raiuno. Come sempre, lo spin-off di Che tempo che fa sarà condotto dall'anchor-man Fabio Fazio, coadiuvato dal cantante ex-883 Max Pezzali e Michele Foresta (in arte Mago Forrest). Nuovi ospiti ed argomentazioni saranno proposti in questo nuovo appuntamento alle 23:25. Che fuori tempo che fa: immancabile Maurizio Crozza stasera 3 Dicembre 2018, in ...

Giorgia Palmas incinta? Filippo Magnigni sbotta e interviene per fare chiarezza : Giorgia Palmas incinta? Filippo Magnini smentisce la notizia Giorgia Palmas è incinta? Voci sempre più insistenti, soprattutto di recente, davano l’ex velina in dolce attesa del suo nuovo compagno, Filippo Magnini. Tra i due le cose procedono così bene che, in più occasioni, hanno addirittura dichiarato di sentirsi già pronti a mettere su famiglia. Da […] L'articolo Giorgia Palmas incinta? Filippo Magnigni sbotta e interviene per ...