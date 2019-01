Giacomo Urtis in tv da Chiambretti irriconoscibile dopo il lifting

Giacomo Urtis in tv irriconoscibile dopo il lifting : “Nuovo anno, faccia nuova”: è questo il motto di Giacomo Urtis (QUI chi è), chirurgo estetico delle star ed ex naufrago de L’isola dei famosi che si è presentato nella puntata di #CR4 – La Repubblica delle donne in onda il 16 gennaio su Rete 4 con una sorpresa per i suoi fan: un lifting facciale. Urtis è entrato in studio da Piero Chiambretti con ancora i segni dell’intervento evidenti sul volto e una fascia intorno ...

Rivelo - Giacomo Urtis e 'la morte in faccia'. Il dramma personale in sala operatoria : Il chirurgo plastico Giacomo Urtis conta tanti interventi sia su pelli altrui che sulla sua. E proprio questo è stato uno degli argomenti affrontati nella sua intervista a Rivelo . In particolare, l'...

Paola Di Benedetto e Giacomo Urtis protagonisti di 'Rivelo' su Real Time : Venerdì 30 novembre alle 23.45 il programma d'interviste condotto da Lorella Boccia. protagonisti: volti noti del mondo dello spettacolo che non si sono ancora del tutto rivelati

