GAVARDO - MIRKO GIACOMINI SEQUESTRATO DA MAROCCHINO PER GELOSIA/ Ritrovati sequestrato e rapitore - stanno bene : GAVARDO, MIRKO GIACOMINI sequestrato da MAROCCHINO per GELOSIA. Ultime notizie: pare che l'ex compagna del rapitore non avesse una relazione con l'operaio