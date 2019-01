From Software svela nuovi dettagli sul protagonista di Sekiro | Shadows Die Twice

Sekiro Shadows Die Twice : From Software parla dei Boss : From Software continua ad alimentare il desiderio nei giocatori di mettere le mani su Sekiro il prima possibile, condividendo nuovi e interessanti dettagli legati agli scontri con i Boss, scopriamo insieme di cosa si tratta. I Boss in Sekiro Shadows Die Twice Dopo aver evidenziato le differenze che vi sono tra Dark Souls e Sekiro nell’articolo Sekiro: Più Free Roaming meno Souls, quest’oggi From Software si ...

From Software svela nuovi dettagli su "Dilapidated Temple" - l'hub centrale di Sekiro : Shadows Die Twice : Sekiro: Shadows Die Twice, l'atteso nuovo gioco di From Software, è sicuramente una delle uscite di maggior peso per quanto riguarda i primi mesi del 2019. Recentemente abbiamo appreso alcune informazioni sul titolo e ora sappiamo che Sekiro: Shadows Die Twice non presenterà il comparto multiplayer.Tuttavia, poco fa sono emersi altri interessanti dettagli sul gioco che, nello specifico, riguardano l'area "Dilapidated Temple", che funzionerà come ...

Sekiro non supporterà il Multiplayer : Nuovi dettagli da From Software : L’uscita di Sekiro Shadows Die Twice si avvicina. In data odierna From Software ha svelato Nuovi dettagli sul gioco, anticipando che non è previsto il Multiplayer online. Nuove informazioni su Sekiro Shadows Die Twice Yasuhiro Kitao, Manager of Marketing e Comnunication presso FromSoftware ha dichiarato: L’assenza del Multiplayer ci ha permesso di ideare le aree di gioco con la massima ...

FromSoftware non ha intenzione di lavorare a un nuovo King's Field senza il coinvolgimento di Naotoshi Jin : Se non conoscete King's Field, storica IP di FromSoftware, non dovreste sentirvi necessariamente in colpa. Negli anni lo studio si è guadagnato una fama internazionale principalmente grazie alla serie Souls, nata con quel piccolo capolavoro di Demon Souls e proseguita con i tre capitolo di Dark Souls.La serie RPG King's Field, ideata da Naotoshi Jin e i cui episodi sono usciti tutti tra il 1994 e il 2006, ha un seguito molto minore rispetto agli ...