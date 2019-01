Flavio Briatore | I 5Stelle? Senza formazione | né esperienza Fanno chiacchiere da

Flavio Briatore - l'imprenditore sale sulla ruspa di Salvini : come asfalta i grillini : Flavio Briatore ancora non si spiega tutto il clamore per la cena organizzata da Annalisa Chirico, alla quale erano invitati anche Matteo Salvini e Maria Elena Boschi. Ma quel che più non si spiega l'imprenditore è la presenza dei grillini al governo del Paese: "Non hanno formazione adeguata. Spesso

Alessandro Di Battista - strepitoso Flavio Briatore : come lo umilia in pubblico : Siamo alla cena delle polemiche, quella promossa dall'associazione "Fino a prova contraria" di Annalisa Chirico. La cena a cui hanno preso parte Matteo Salvini e alcuni esponenti Pd: tanto è bastato ai grillini per gridare a un delirante inciucio. Da par suo, il ministro dell'Interno ha tagliato cor

Se Flavio Briatore non sogna una laurea per Nathan Falco : «L’università è un parcheggio per ventenni privi di futuro» : Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a Saint TropezElisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a Saint TropezElisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a Saint TropezElisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a Saint TropezElisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a Saint TropezElisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a Saint TropezElisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a Saint TropezElisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a Saint TropezElisabetta Gregoraci e ...

Flavio Briatore : 'NON MANDO MIO FIGLIO ALL'UNIVERSITÀ'/ 'Falco sembra davvero me' : FLAVIO BRIATORE parla del futuro del FIGLIO Nathan Falco al settimanale Oggi. 'Dopo il collegio andrà a lavorare. Non mi serve un laureato'

Flavio Briatore : il problema non è cosa farà con suo figlio - ma quello che sta facendo ai nostri : Quando mio figlio avrà 14 anni andrà sulla luna perché da piccolo voleva fare l’astronauta. Non so se andrà all’università, perché lui dice che saranno i Lego a formalo. Star Wars è una buona scuola e poi la navicella Millennium Falcon l’ha costruita tutta ma proprio tutta, anche i pezzi più piccoli. Quando l’altro mio figlio avrà 14 anni, invece, ballerà al teatro dell’Opera. Non so se sarà l’accademia a ...

Flavio Briatore : “Mio figlio Nathan Falco? Se vuole studiare - lo faccia. Ma servono più idraulici che laureati” : “Mio figlio non andrà all’università, non ne vedo la ragione”. Così diceva Flavio Briatore al settimanale Oggi, spiegando che suo figlio di 8 anni Nathan Falco farà il collegio in Svizzera ma poi non andrà avanti con gli studi. Frasi che avevano fatto ovviamente scalpore e che ora Briatore ha voluto chiarire in un’intervista al Corriere della Sera. “Non ho detto che se mio figlio dovesse avesse avere la passione per ...

Flavio Briatore : ‘Mio figlio Nathan Falco all’università? A me non serve un laureato’ : Sono in molti ad avere dubbi sull’utilità del famoso pezzo di carta anche noto come diploma di laurea, e tra questi a quanto pare c’è anche Flavio Briatore. L’imprenditore, infatti, parlando del rapporto con il figlio Nathan Falco avuto dalla ex moglie Elisabetta Gregoraci (della quale dice: “Siamo due bravi genitori […] Restiamo una famiglia”), racconta quale sarà il futuro del piccolo: “Falco sa che a ...

Flavio Briatore : 'NON MANDO MIO FIGLIO ALL'UNIVERSITÀ'/ 'Falco sembra davvero me' : FLAVIO BRIATORE parla del futuro del FIGLIO Nathan Falco al settimanale Oggi. 'Dopo il collegio andrà a lavorare. Non mi serve un laureato'

Flavio Briatore niente università per mio figlio non vedo la necessità : Di sicuro Flavio Briatore ha l’idee molto chiare riguardo il futuro di suo figlio, attraverso il settimanale “Oggi”, dichiara che suo figlio Nathan Falco non andrà all’università. “Falco sa che a 14 andrà in collegio in Svizzera a fare il liceo. Poi dopo il diploma verrà a lavorare con me”. “Se volesse fare l’università? Non ne vedo la ragione: sarò io a formarlo”. “A me non serve un laureato, mi ...

Flavio Briatore mio figlio non andrà all’univeristà : Flavio Briatore è tornato a far parlare di sè attraverso il settimanale “Oggi”, dicendo che suo figlio Nathan Falco non andrà all’università. “Falco sa che a 14 andrà in collegio in Svizzera a fare il liceo. Poi dopo il diploma verrà a lavorare con me”. “Se volesse fare l’università? Non ne vedo la ragione: sarò io a formarlo”. “A me non serve un laureato, mi serve uno che porti avanti quello che ho ...

Flavio Briatore chiarisce sul figlio Nathan Falco : "Se vuole studiare - lo faccia. Ma non per sentirsi chiamare dottore" : Al settimanale Oggi aveva detto che suo figlio Nathan Falco, 8 anni, farà il collegio in Svizzera ma poi "non andrà all'università, non ne vedo la ragione", perché la ditta lo aspetta. Dopo l'inevitabile scalpore, Flavio Briatore prova a chiarire il suo pensiero in un'intervista al Corriere della Sera."Non ho detto che se mio figlio dovesse avesse avere la passione per matematica o ingegneria, gli vieterei la laurea. ...

Flavio Briatore : «Mio figlio non andrà all'università - sarò io a formarlo» : Nathan Falco, il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, torna al centro delle cronache. Dopo le polemiche scatenate dagli haters sul suo aspetto fisico, Flavio Briatore parla in...

Flavio Briatore dichiara : 'Mio figlio non andrà all'università - lavorerà insieme a me' : L’ex marito di Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore, durante un’intervista rilasciata al Settimanale "Chi" diretto da Alfonso Signorini ha trattato un argomento che gli sta molto a cuore, ovvero il futuro di suo figlio Nathan Falco. Il figlio nato a marzo del 2010 dalla relazione con Elisabetta Gregoraci vive a Monte Carlo insieme ai suoi genitori: nonostante la separazione, in famiglia sembra che sia tornato l’equilibrio sia con l’ex moglie ...

Flavio Briatore / 'Mio figlio Nathan Falco dopo il collegio andrà a lavorare. Non mi serve un laureato' : Flavio Briatore parla del futuro del figlio Nathan Falco al settimanale Oggi. 'dopo il collegio andrà a lavorare. Non mi serve un laureato'