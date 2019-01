Fattura elettronica | obbligatoria anche se preceduta dallo scontrino Le novità

E la Fattura elettronica è già diventata una tassa : Roma - Un servizio aggiuntivo che il cliente paga, anche se non sa bene perché. Tra gli intoppi della fattura elettronica non poteva mancare lo scarico sui consumatori del costo del nuovo adempimento. ...

Fattura elettronica 2019 : registrazione massiva - il comunicato ufficiale : Fattura elettronica 2019: registrazione massiva, il comunicato ufficiale Regstrazione Fattura elettronica 2019 A partire dal primo gennaio 2019 scatta l’obbligo di Fatturazione elettronica. Ora, un servizio promette di rendere ancora più semplici le procedure relative all’invio e alla consegna dell’e-Fattura; infatti, consentirà la registrazione massiva degli indirizzi telematici. La nuova funzionalità è a disposizione sul portale Fatture e ...

Fattura elettronica 2019 : obbligo B2B e B2C differenza e come si fa : Fattura elettronica 2019: obbligo B2B e B2C differenza e come si fa obbligo e differenza tipologie Fattura elettronica Il 1° gennaio 2019 scatterà l’obbligo della Fattura elettronica per aziende e privati che operano in contesti B2B (Business To Business) e B2C (Business To Consumer). come si può intuire, il primo campo si riferisce alle relazioni tra professionisti e imprese con partita Iva. Il secondo, invece, riguarda le relazioni ...

Fattura elettronica - Uncem : "Danno per territori montani - contro desertificazione commerciale versamento forfettario" : Lo avevo anche scritto a settembre a Carlin Petrini, che con noi aveva chiesto alla politica interventi strutturali per salvare le botteghe di paese. La Fattura elettronica di certo non le aiuta. Le ...

Tutto quello che ho scoperto nei miei primi giorni di Fattura elettronica : (Foto: Kansas City Star/Getty Images) La storia che state per leggere va a finire bene. O meglio, ha una conclusione aperta che lascia intendere come Tutto possa avviarsi – con un po’ di pazienza – verso la migliore delle soluzioni possibili. I ruoli dei personaggi ci sono tutti: il protagonista-eroe (il soggetto dotato di partita iva), l’aiutante (il commercialista, o qualche fonte affidabile online), ...

Fattura elettronica al via tra incognite e poche informazioni. Agenzia Entrate minimizza : ‘Pronti a gestirne miliardi’ : La rivoluzione della Fattura elettronica ha preso il via con l’inizio del 2019 e in tutta Italia cresce la preoccupazione di utenti e associazioni che segnalano problemi e intoppi del nuovo sistema. Sui social, oltre a ironia e battute, si stanno organizzando raccolte di firme per bloccare la Fatturazione elettronica, mentre molti segnalano ritardi e disagi nell’invio e nella ricezione delle fatture e i consumatori postano foto ...

Chiude la sua bottega dopo 50 anni : “Colpa della Fattura elettronica - troppo complicata” : dopo più di 50 anni di attività, Maria Frizzero ha deciso di Chiudere la sua bottega storica di generi alimentari a San Vittore di Colognola, nel veronese. La motivazione? L'arrivo della fatturazione elettronica: "troppo tecnologica e complicata per me. Ho assistito all’arrivo del registratore di cassa e al passaggio dalla lira all’euro adeguandomi subito, ma di fronte alla fattura elettronica sono costretta ad arrendermi".Continua a leggere

Reali problemi SdI per Fatturazione elettronica oppure no? Come contattare numero assistenza Agenzia delle Entrate : Primi 10 giorni di fatturazione elettronica con Reali problemi Sdi (Sistema di Interscambio) messo a punto dall'Agenzia delle Entrate e o solo con errori, blocchi e malfunzionamenti, dovuti tutt'al più a software privati utilizzati da commercialisti e professionisti in generale? Il quadro della situazione è alquanto ingarbugliato tra le posizioni di associazioni di categoria Come quella dei commercialisti (ANC) e interrogazioni parlamentari al ...

Fattura elettronica nel mirino. Ecco i controlli della Finanza : La Guardia di Finanza in prima linea per i controlli sulle e-fatture. La novità fiscale che ha debutttato proprio in questi giorni ha rivoluzionato e non poco il settore dei privati. Di fatto le ...

Fattura elettronica - disagi e costi in più : Fatture inviate ma non lette dal sistema, fatture che dopo quattro giorni non sono arrivate al destinatario e altre che arrivano ma non si riesce a leggerle. Ci sono anche contribuenti valtellinesi ...

Fattura elettronica : l’ora del caos : Dal 1° gennaio la Fattura elettronica sta rivoluzionando i rapporti commerciali nel nostro Paese. Vediamo come. Dal lato delle imprese, si rilevano le difficoltà dei piccoli per la scarsa dimestichezza con i sistemi informatici, mentre i grandi, in attesa di organizzarsi al meglio, utilizzano il periodo di moratoria delle sanzioni, come previsto dal D.L. 119/2018 e prendono tempo senza affannarsi a rilasciare il documento elettronico ...

Fisco : Confapi Padova - Fatturazione elettronica rischia di incentivare evasione : Padova, 10 gen. (AdnKronos) - In base alle stime di Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, saranno circa 276 milioni le e-fatture emesse nel 2019 in Veneto e 55 milioni quelle a Padova. "L’intento è nobile, gli esiti rischiano di rivelarsi nefasti. Introdotto dal Governo per semplificare e far em

Fattura elettronica e imposta di bollo : pubblicato in GU il decreto con le istruzioni : E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°5 del 7 gennaio 2019 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018 denominato "Modifiche al decreto 17 giugno 2014 concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche". Nello specifico tale decreto va a modificare l'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 17 giugno 2014. Le nuove regole introdotte ...