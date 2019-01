Fabian Ruiz | ' A Napoli sto bene | il San Paolo è unico Puntiamo a vincere l' Europa League'

Napoli - Fabian Ruiz ci crede : "Perché lo scudetto è possibile. La Juventus..." : «Nove punti di distacco sono tanti e la Juve è una squadra fortissima. Però nel calcio tutto può sempre accadere. Quello che ci interessa ora è cercare di vincere partita dopo partita». Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz guarda con fiducia a questo 2019, anche in ottica scudetto . «Qui sto bene

Così Fabian Ruiz si sta prendendo il Napoli : Nel cuore della manovra Prima doveva succedere, è successo ieri. In Coppa Italia, contro il Sassuolo. Il lento ma inesorabile avvicinamento di Fabian Ruiz al cuore della manovra del Napoli ha vissuto una tappa importante. Qualcuno dirà che ha giocato lì, al centro del campo, davanti alla difesa, per le contemporanee assenze di Allan e Hamsik. Ma anche costoro sanno, nel profondo dei loro cuori, che non è Così. Magari Fabian tornerà altre volte a ...