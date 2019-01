f1grandprix.motorionline

: #F1 | #McLaren, #Norris motivato: “Mi concentrerò solo su me stesso” - f1grandprixit : #F1 | #McLaren, #Norris motivato: “Mi concentrerò solo su me stesso” - Luca_Sarao : F1 McLaren, #Brown: 'Sempre a punti con #Sainz e #Norris'. -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) In una chiacchierata concessa ai microfoni di Auto Motor Und Sport, Landoha confrontato la propria situazione con quella di Stoffel Vandoorne, sottolineando come le prestazioni tirate fuori dal belga negli ultimi tre anni non siano un problema L'inglese,...