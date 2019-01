Erdoğan e Trump creano il caos a danno dei curdi

Erdogan e Trump trovano un accordo siriano a spese dei curdi : New York. Domenica sera il presidente americano Donald Trump ha scritto su Twitter che se la Turchia attacca i curdi siriani allora lui per rappresaglia "devasterà l'economia" della Turchia e ha proposto la creazione di una zona di sicurezza profonda venti miglia " poco più di trenta chilometri " a partire dal confine turco dentro il territorio che oggi è dei ...

Trump-Erdogan parlano su scontro curdi : 21.15 Donald Trump e Recep Tayyip Erdogan hanno discusso in una telefonata della situazione in Siria dopo che il presidente americano aveva minacciato, nelle scorse ore su Twitter, di "devastare economicamente" la Turchia se attaccherà i curdi dopo il ritiro delle truppe americane. Lo riferiscono fonti della presidenza di Ankara secondo cui i due leader hanno discusso della creazione di una zona cuscinetto alla frontiera tra Siria e Turchia, ...

Il Trump bifronte : con la Turchia di Erdogan usa il bastone e il "cuscinetto" : Il bastone e la carota. O meglio "il cuscinetto". La minaccia di una improbabile guerra economica e l'apertura alla richiesta che più interessa alla Turchia, la creazione di una "zona cuscinetto", sotto controllo indiretto di Ankara, che si estenda per 20 chilometri in territorio siriano. E' un Trump bifronte quello che oggi si dedica al complicato, per ragioni politiche prim'ancora che militari, ritiro dei soldati americani dalla Siria. ...

Il Trump bifronte : con la Turchia di Erdogan usa il bastono e il "cuscinetto" : Il bastone e la carota. O meglio "il cuscinetto". La minaccia di una improbabile guerra economica e l'apertura alla richiesta che più interessa alla Turchia, la creazione di una "zona cuscinetto", sotto controllo indiretto di Ankara, che si estenda per 20 chilometri in territorio siriano. E' un Trump bifronte quello che oggi si dedica al complicato, per ragioni politiche prim'ancora che militari, ritiro dei soldati americani dalla Siria. ...

Usa - Trump e l'ira in tv sul muro : 'Un'emergenza nazionale'. Erdogan non riceve Bolton : E sta a Pompeo, partito per un lungo viaggio nei Paesi confinanti della regione, convincerli che la politica Usa non ignora che 'l'Isis rimane la più grave minaccia della regione', e che l'...

Il presidente turco Erdogan si è rifiutato di incontrare il consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è rifiutato di incontrare John Bolton, il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente statunitense Donald Trump, che si trovava ad Ankara da lunedì. Appena arrivato in Turchia, Bolton aveva detto che la Turchia non

Siria - Erdogan invita Trump in Turchia dopo annuncio ritiro truppe - : La Casa Bianca ha comunicato che il presidente è "aperto a un potenziale incontro in futuro", dopo che nella giornata di ieri il portavoce presidenziale turco aveva annunciato l'invito

Trump disponibile a incontrare Erdogan : ANSA, - ANKARA, 25 DIC - La Casa Bianca ha confermato che il presidente americano Donald Trump è stato invitato dal suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan a visitare la Turchia il prossimo anno, ...

Erdogan invita Trump in Turchia - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, su invito del presidente turco Tayyip Erdogan, potrebbe recarsi in visita in Turchia nel 2019, ha riferito oggi il portavoce del capo di Stato turco ...

Dopo il caos - per i gilet gialli è l'ora del dialogo. Trump ed Erdogan sostengono i manifestanti : Le persone non vogliono pagare tanti soldi, molti ai Paesi del terzo mondo, che sono governati in maniera discutibile,, forse per proteggere l'ambiente. Scandiscono 'vogliamo Trump', amo la Francia'. ...