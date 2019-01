Eni ed ENEA insieme per la sostenibilità ambientale

Industria : accordo tra ENEA e Stazione Pelli per un settore conciario più sostEnibile : Identificare processi produttivi innovativi a ridotto impatto ambientale nel settore dell’Industria conciaria, anche con un approccio rivolto all’economia circolare. È l’obiettivo dell’accordo di partnership triennale tra l’ENEA e la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli (SSIP), firmato dai presidenti Federico Testa e Graziano Balducci. “Il trasferimento di tecnologie innovative per accrescere la sostenibilità e la ...

Mobilità sostEnibile - Enea nel polo europeo per lo sviluppo : Questo avviene se c'è una politica forte". "Quando si introduce una nuova tecnologia, i flussi non sono così semplici - spiega Testa - e quindi serve una tecnologia sicura, bisogna tenere presenti le ...

ENEA a Isola della SostEnibilità 2018 : Da domani mercoledì 5 a venerdì 7 dicembre a Roma, ENEA partecipa a Isola della Sostenibilità 2018, il progetto nazionale per la promozione dello sviluppo sostenibile (Mattatoio – ex MACRO Testaccio, Largo Giovanni Battista Marzi 10, dalle 9:30 alle 19). Oltre che con uno stand (Sala Vasche – padiglione Pelanda), ENEA sarà presente nei diversi incontri su tematiche di ambiente, efficienza energetica e clima. In particolare, i ...