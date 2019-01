Effetto Fornero | nel 2018 nuove pensioni in calo del 20%

Attenti all'Effetto Fornero sulla quota 100 : Quando si ha a che fare con persone disposte a negare l'evidenza diventa tempo perso anche mettersi a polemizzare con loro. L'altro giorno un senatore della maggioranza, in un intervento con toni esagitati, ha sostenuto che il maxi-emendamento del ddl di bilancio tardava ad arrivare in Aula perché era il primo testo ad essere scritto dal governo italiano, mentre i precedenti costituivano un taglia/incolla dei fax provenienti da ...