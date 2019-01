E' nata una nuova orca nello stesso branco del cucciolo morto portato sul dorso della madre per 17 giorni : Hanno fatto il giro del mondo le immagini dell' orca J35 che per 17 giorni ha portato sul dorso il suo cucciolo morto , percorrendo lo scorso agosto 1600 chilometri nelle acque dell'oceano Pacifico ...

Fiorentina batte Toro - la lettera del piccolo tifoso viola al coetaneo gra nata che piangeva in tv : "Ti regalerò una figurina di Belotti" : Il bambino, di Firenze, l'ha consegnata a sua madre incaricandola di trovare il destinatario: "Mi è dispiaciuto vederti in lacrime, si vince e si perde"

Mozzarella contami nata di Caserta - bufera sul film "Non ci resta che il crimine" : quella scena una "bufala" : Una delle scene dell'ultimo film di Massimiliano Bruno, al cinema in queste settimane, ha alzato un vero polverone

"Una gior nata qualunque del danzatore Gregorio Samsa" : gli incubi kafkiani rivivono con Barba : Eugenio Barba non ha mai realizzato uno spettacolo né diretto un attore che non appartenessero al suo Odin Teatret. Per cinquantacinque anni ha lavorato nella sua officina d'arte di Olstebro, ...

Dua Lipa : il video di lei da piccola che canta "No One" di Alicia Keys dimostra che è nata per essere una star : Aww <3